台積電3奈米新廠通過環差案 預計2020年動工

台積電 (2330-TW) 位於南科台南園區的 3 奈米廠環差案，今 (19) 日在環保署環評大會審查，針對上次會議中環委質疑的水、電來源問題，在經濟部能源局、水利署與台電保證供應無虞，且要求經濟部與台南市政府，須配合台積電承諾的 20% 再生能源供電，符合其購電時程與需求後，此案順利通過環差案審查，預計 2020 年動工、2022 年底量產。

台積電位於南科台南園區的 3 奈米新廠，投資額高達 6000 億元，預計 2020 年動工、2022 年底量產。在今年 8 月環評專案小組審查時通過，但 11 月進入環評大會時，有環委針對該新廠用水、用電大量增加，其供電與供水是否無虞提出疑慮。

由於 3 奈米為獨步全球的技術，政府也相當重視此次開發案，在今日的環評大會上，經濟部能源局、水利署與台電分別由經濟部次長曾文生、水利署長賴建信與台電負責電力調度的副總籃宏偉，親自出席說明供水與供電情況，盼能全力協助台積電闖關環差案。

在供電問題方面，能源局與台電表示，2018 年到 2023 年，隨著多部新機組商轉，加上再生能源持續加入系統，電力系統淨尖峰供電能力可增加 483 萬瓩，可供應台積電 3 奈米廠與全國電力需求，並維持全國備用容量率達到 15%。

在綠電認購方面，台積電承諾新廠將採用 2 成以上綠電，能源局強調，台南太陽光電到 2020 年就有 1GW(十億瓦) 裝置容量，可符合台積電需求，台積電也承諾將逐年取得 20％的綠電用電度數，經濟部與台南市政府則得配合台積電新廠量產用電時程，優先滿足此案的再生能源發電量。