筆電族群 亞系外資最看好英業達 維持對華碩保守看法

外資麥格理銀行出具一系列報告，說明代工廠的最新預期，其中，最看好英業達 (2356-TW)，維持評等並提升目標價；相比之下華碩 (2357-TW) 因內部組織調整問題，評等維持劣於大盤，目標價也降到 170 元。

外資最看好英業達，預期資料中心與伺服器業務將持續推升成長，麥格理表示，隨著資料中心成長帶動，加上平板與伺服器將成長 10% 以上、穿戴裝置也有基本成長力道，加上獲利改善空間可期，短期雖有 CPU 短缺和伺服器季節性調整因素影響，不過仍然維持優於大盤預期，目標價從 28.1 元提升至 28.8 元。

另外，外資也指出，廣達雲端與伺服器仍是營運成長動能主力，今年雲端業務成長近 15% 至 20％，預期第 4 季仍可維持同樣水準，在伺服器方面，預測 2019 年營收將成長 3% ，因此同步調升廣達目標價，從 48 元提升至 50 元，同樣維持中立評等。

仁寶持續獲得買進評等，外資也提到，仁寶明年股息收益率將優於去年，不過從今年起至 2020 的獲利預估，外資皆向下調整，主因是新平板產品上市，初期毛利率較差，影響性恐持續。

緯創則維持中立評等，麥格理認為，伺服器仍是緯創營收成長主要來源，不過智慧型手機方面仍有風險，目標價也從 20.6 元調降至 19.4 元。

和碩方面，麥格理認為，經過 3 年獲利衰退後，新品與產品效益將逐步顯現，預計 2019 年將有機會成長，調升維持中立，不過智慧型手機成長性有壓，因此目標價部分也由 57 元調降至 49 元。

至於剛經歷內部組織調整的華碩，外資表示，確實在手機業務方面看到精簡，但銷售不佳和利潤率壓力等問題依然存在，因此評等給予低於大盤表現，並將目標價由 213 元調降至 170 元。