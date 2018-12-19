仁寶攻IoT 獲工業局專案補助 嘉義等四縣市將設智慧醫療照護服務據點

近年智慧應用在台已形成產業聚落，ICT 大廠及創新公司紛紛投入，筆電代工大廠仁寶 (2324) 也藉此轉型。該公司近日參與工業局主導的智慧城鄉生活應用補助計畫，以智慧健康服務、社區服務長照據點、居家健康照護服務為主軸，搭配智慧健康雲平台與智慧健康 App 整合居家測量、醫療會所資源，提升居家照護品質。週二 (18 日) 於台北圓山爭豔館舉辦的 2018 智慧城鄉論壇 x 通訊大賽成果展，由工業局主辦，邀請參與智慧城鄉生活應用補助計畫的仁寶、中華電等 204 家企業、48 家新創公司共襄盛舉，希望透過產官合作推動智慧城鄉發展，逐步建構產業齊心，城鄉爍金的目標。



仁寶表示，該公司獲選智慧城鄉計畫，協助政府推動智慧醫療照護發展，將在嘉義市、嘉義縣、雲林縣、澎湖縣四個縣市建置服務據點，提供社區據點進行健康生理資訊量測服務、居家健康關懷諮詢服務，並加入智能健身及自主健康照護方案、BoostFix 穿戴式遠距運動復健、Stampede 智能互動地墊、透過多樣化課程設計與客製功能促進民眾健康。



仁寶說，智慧城鄉發展的本質在提供民眾更好的生活環境，該公司藉由物聯網科技導入發展智慧醫療照護應用，期許縮短城鄉間照護服務落差，同時也是政府推動智慧城鄉的初衷。



本次藉由智慧城鄉生活應用計畫，結合政府與產業，透過場域試煉，期待能滿足民眾需求，也成為業者服務轉型、應用輸出的起點，打造台灣成為亞太智慧城市應用的典範基地。