紐約地鐵警告：亟需400億美元升級否則將進入「死亡循環」

紐約地鐵有多爛？且看看焦頭爛額的 MTA 也許就已有了答案。

根據彭博報導，管理着紐約交通系統大都會運輸署 (Metropolitan Transportation Authority，MTA) 的 Andy Byford 表示，在經歷了數十年的資金不足和疏於管理的情況後，紐約地鐵要麼在未來十年投資高達 400 億美元進行全面整修（以緩解當前困境），要麼就會陷入「死亡漩渦」。

不僅如此，MTA 的預算報告還顯示其仍舊面臨着 2022 年即將出現的 9.91 億美元赤字的窘境，而圍繞誰將出資、如何出資的政治爭論也一直不斷。

鑒於地鐵和公交客運量下降以及服務質量惡化壓低了營收預期，穆迪更是在 12 月 13 日將 MTA 的信用評級展望由「穩定」調整為「負面」。

紐約地鐵的前景着實不容樂觀。

紐約地鐵有多爛？

紐約一直是國際化大都市的代名詞，而有著 468 座車站、369 公里商業營運路線的紐約地鐵也成為這座城市的一張靚麗名片。

但對於大部分紐約客來說，作為最主要通勤工具的紐約地鐵一直是民眾吐槽的對象。

你能想象到在 2016 年初美國總統選舉之際，希拉里在紐約地鐵連刷了 5 次地鐵卡才通過閘機口的尷尬處境嗎？

而希拉里隨後也在一個電視節目中向紐約市長「抱怨」紐約地鐵系統確實是該維修了。

觀察者網此前報導稱，一位小哥親身體驗了紐約地鐵刷卡進站的真實情景：比起希拉里，他似乎「略微」幸運，因為他一共刷了 4 次（比希拉里少一次）就進站了。

小哥隨後表示：「紐約是世界最繁榮的城市，但地鐵卻不如一個中國三線城市。」

紐約地鐵的「槽點」在哪？

第一：沒有護欄。據統計，2016 年，美國紐約地鐵共發生 168 次意外事件，造成 48 人喪生，更諷刺的是，這已是近 5 年來最少的記錄。

第二：髒。地鐵軌道里隨處可見各種大大小小的垃圾，而且少有清潔人員及時收拾。

第三：地鐵最基本的快捷、便利、暢通可能都無法保證。

《紐約時報》此前報導稱，由於機械故障、軌道上垃圾眾多以及跌落的行人不斷延誤紐約地鐵時間，不僅如此，眾多二戰前安裝的信號和切換設備已不堪重負，只有列剋星敦線和皇後大道線能夠做到每兩分鐘發一趟車。

英國地鐵狀況堪憂 官方稱「空調車要再等 12 年」

紐約地鐵深陷困境，倫敦地鐵的基礎設施同樣堪憂。

整個倫敦地鐵系統就是一個「三無產品」：無電梯，無空調，無網路。

中央線一直是倫敦地鐵中最熱的線路，今年夏天車廂溫度更是飆升到了 40℃，直接熱垮了很多人的心態。

據英國《獨立報》稱，雖然地鐵公司已經安撫這些熱壞了的乘客，但「承諾在 2030 年裝上新的空調系統」的消息還是讓乘客的心涼透了——他們還要再熱上個 12 年。

有網友表示，每天要付 6.8 英鎊 (1 英鎊約合 9 元人民幣) 車票錢，卻必須忍受 40 攝氏度高溫，讓他們着實不爽。

近幾年英國夏季高溫天氣增多，令普遍沒有空調的家庭和工作場所炎熱難耐。據英國醫療部門統計，今年夏天，已經有上千人死於與高溫有關的疾病。

法國地鐵：髒亂差是常態，不準時更是常態

在巴黎每天乘坐地鐵的小夥伴幾乎每周都會遇到至少一次因為「乘客事故」、「技術故障」、「可疑包裹」等等原因導致地鐵延誤的狀況。

髒亂差是常態，不準時更是常態。

有媒體稱，留學生經常在上課前半小時收到老師任性的郵件說「火車班次取消了，這節課來不了了，同學們都散了吧」。

法國鐵路 Sncf 的罷工更是害苦一大波人，所有出行的安排都要按照它罷工的時間表來。每個星期抽風兩天，一天只有兩三班火車可以正常運行，其他全取消。於是車站就成了下面圖示的樣子。

（圖片來源：歐洲時報）

不僅如此，近年來地鐵的安全性更是引起了民眾的惶恐。為了讓大家長點心，巴黎地鐵公司今年 10 月已經發起了第二次《提高安全警惕性運動》（La Campagne de Sensibilisation）。

此前有消息稱法國又要開始建新地鐵計劃將巴黎所有的地鐵線路連接起來，雖然聽起來是不錯，但偏偏他們其中一條新鐵路開在聞風喪膽的 93 省界內——全巴黎治安最混亂的地方，打劫燒車群架是他們的日常，電影《暴力 13 區》了解一下。