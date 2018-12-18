美股盤中─跌幅已大 回穩反彈 道瓊上漲逾320點

美國股市週二反彈上揚，收復部份昨日大幅的跌幅，道瓊上漲逾 320 點。週一，道瓊與 S&P 500 均下跌逾 2%，S&P 500 並創今年新低點。

台北時間 23:38

道瓊工業平均指數上漲 272.21 點或 1.15% 至 23865.19。

Nasdaq 指數上漲 66.79 點或 0.99% 至 6820.52。

S&P 500 指數上漲 20.77 點或 0.82% 至 2566.71。

週一，道瓊大跌 507.53 點，連二日跌幅合計逾 1000 點。

分析師說，股市跌幅已大，回穩並不意外。

道瓊與 S&P 500 均落入回檔修正領域，可能創下自 1931 年大蕭條以來，最糟的 12 月表現，本月以來，跌幅均逾 7%。

小型股指數 Russell 2000 週一跌進空頭市場，即自 52 週高點下跌 20%。

CBOE 波動指數上升並突破 25，成交量亦增加。

分析師說，美國與海外股市具有不確定性，但經濟強勁，所幸消息面並不差。

週一大幅下跌後，許多股票明顯反彈。亞馬遜股價週一大跌近 4.5%，今日上漲 1%。波音今日上漲 3.7%，該公司調高股利 20%。

週三，聯準會 (Fed) 結束為期二天的政策會議後，預期將升息一碼，為今年第四次升息。今年以來，升息的擔憂使得股市受到壓力。過去一個月，因通貨膨脹與成長預期有所消褪，投資人更加擔憂升息。

市場預期 Fed 於 12 月升息的機率高於 70%，投資人亦將注意 Fed 對 2019 年的展望。若 Fed 有計畫持續升息的跡象，對股市將屬利空。

週二，川普總統再將矛頭指向 Fed，他敦促央行委員不要讓銀行業進一步缺少流動性。

川普說：「要感受市場，不要只相信沒有意義的數據。」

2018 年，因不滿升息，川普曾多次抨擊 Fed 與主席鮑爾。

