一路成長至2025年 MKM：買Netflix 未來5年每年漲30%

美國知名投資研究機構 MKM Partners 指出，Netflix (NFLT-US) 近來遭劇烈拋售，創造了非常棒的買進機會。

該機構分析師 Rob Sanderson 重申對其的買進評級，且 12 個月的目標價為 415 美元，預期該公司獲利將一路成長至 2025 年。

Rob Sanderson 週一 (17 日) 指出，「我們認為，該股票是自第四季起風險去化環境下的受害者，其基本面和獲利潛力依舊強勁，所以宏觀經濟相關的疲弱正創造了絕佳的買進機會。」

Netflix 週一股價上漲 1.7% 至 271.48 美元，優於道指和 Nasdaq 當日表現。

Netflix 近期股價走勢

雖然 Netflix 今年股價漲幅仍有約莫 40%，但該分析師指出，該公司近期股價表現一直遜於其他許多科技業的成長股，且自 9 月底以來，該股跌幅將近 30%。

Sanderson 指出，Netflix 每年的內容預算為 120 億美元，且正調高其原創節目內容的比重。「我們認為這些努力對於價值創造有很大的潛力。」

他預期，未來 5 年間 Netflix 股價將以每年約莫 30% 的速度成長。

由於串流業務的市場競爭加劇，迪士尼 2019 年晚期也將加入戰場，且 Netflix 股價處於高位，目前是華爾街共識遠期獲利預期的 66 倍《巴倫》上個月對該股票表示謹慎，Netflix 的資產負債表上扛了沉重的負債，在升息環境中恐怕會更難負荷。