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咖啡風潮席捲食品業 巧克力巨頭Godiva也要「分一杯羹」
※來源：華爾街見聞

咖啡風潮席捲食品業，巧克力巨頭Godiva也要「分一杯羹」。(圖：AFP)
咖啡風潮席捲食品業，巧克力巨頭Godiva也要「分一杯羹」。(圖：AFP)

Godiva 要進軍咖啡市場「搶錢」啦。

據英國《金融時報》稱，作為公司 6 年營收增長 5 倍計劃的一部分，已被土耳其人收歸囊中的比利時巧克力品牌 Godiva 將在未來推出 2000 家咖啡館！面積在 139 至 232 平方米的 Godiva 咖啡館將從明年春天開始在全球各大城市出現，而第一家咖啡館將在紐約開業。

Rabobank 的高級飲料分析師 Jim Watson 此前就表示，「許多大型飲料公司都會將咖啡視為強化其產品組合的重要領域」，「對於企業來說，這不僅僅是新增咖啡業務線那麼簡單，更是提供一個機會讓其能夠以多種價格和包裝類型實現利潤目標，樹立一個從咖啡包一直到高端咖啡店的奢華品牌形象」。

上述媒體進一步表示，為了在北美、亞洲和其它國家拓寬咖啡業務，Godiva 已經開始大舉籌資，並聯合摩根士丹利一直在與幾家潛在戰略投資者就一筆可能超過 10 億美元的交易進行談判。如果達成交易，買家可能會接管作為該公司規模最大增長最快市場之一的日本業務，並保留 Godiva 對該品牌的控制權。

實際上，Godiva 母公司 Yildiz 一直在考慮出售 Godiva 的日本業務。

日本經濟新聞上月報導稱，Godiva 目前已啟動出售日本業務的程序，三菱商事和多家投資基金都已對其拋出橄欖枝，收購額可能超過 1000 億日元。根據 Euromonitor International 的數據顯示，日本是世界第六大巧克力市場。2018 年 Godiva 的零售額預計將達到 52 億美元，而其中日本就占到全球總銷售額的近 5％。

非咖啡本源出生的 Godiva 野心勃勃的想進軍咖啡市場分一杯羹，而咖啡行業的「老大哥」們加快了自己擴張的腳步。

早在今年 10 月，總部位於都靈的 Lavazza 咖啡就宣布收購了 Mars 的咖啡業務；義大利咖啡企業 Illy 和行業巨頭 JAB 也達成了一項許可協議；Pershing Square Capital 的對沖基金經理 Bill Ackman 此前也透露，將向美國咖啡連鎖企業星巴克投資 9 億美元

一場由咖啡引起的「大戰」也在不斷升級中。

只不過，受土耳其貨幣里拉暴跌影響，Yildiz 正在加緊壓縮以外幣計價的債務。今年 6 月，彭博社就報導稱，Yildiz 正在談判出售價值約為 5 億美元的礦業和磚業務 Kumas Manyezit Sanayi。這使得圍繞 Godiva 這一優質品牌的收購爭奪戰或將在今後愈演愈烈。

家族企業 Yildiz 起源於 1944 年伊斯坦布爾兩兄弟創辦的一家餅乾店，現如今已成長為一家跨國公司，其西方合作夥伴包括家樂氏 (Kellogg) 和麥考密克(McCormick)。

2007 年，該公司不僅斥資 8.5 億美元收購了 Godiva，還斥資 26.3 億美元收購了 McVitie 旗下的聯合餅乾公司 (United Biscuits)，2014 年又斥資 2.21 億美元收購了 Flipz 巧克力椒鹽卷餅生產商黛米特 (DeMet』s)。

 

 

 

 

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