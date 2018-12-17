歐股盤前─市場關注美中貿易磋商、英脫歐進展 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.3%

市場持續關注美中貿易磋商、英國脫歐進展，今 (17) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 0.3%。

台北時間週一下午 3 點 06 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.34%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.28%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.77%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.30%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.16%，深證成指下跌 0.48%；南韓 Kospi 指數上漲 0.83%，日經 225 指數上漲 0.62%；台股收漲 13.37 點，至 9787.53 點。

中國上週宣布，自 2019 年 1 月 1 日起，對原產於美國的汽車及零組件，暫停加徵關稅 3 個月；此外，中國已開始向美國採購黃豆，且據傳最快明年 1 月，就會進口美國玉米，美中貿易談判似已出現具體進展。

另一方面，美國貿易代表署也把調升 2000 億美元中國輸美商品稅率 (自 10% 增至 25%) 的時間，延後至明年 3 月 2 日。

美國總統川普上週於推特發文，稱中國希望達成「重大且全面」的協議，「這可能很快就會發生」。

雖然美中貿易爭端似有緩解跡象，但上週五美股再度重挫約 2%，銀行及能源股，皆遁入熊市。

美國聯準會 (Fed) 預計於 12 月 19 日 (台灣時間 20 日凌晨)，結束為期 2 天的公開市場操作委員會(FOMC) 會議；外界預期，屆時 Fed 將宣布升息 1 碼。

距離英國正式脫歐，只剩 3 個多月，但脫歐協議卻陷入僵局，據傳梅伊政府正在思考其他替代方案，其中甚至包括推動二次脫歐公投，但此一消息，已遭官方反駁。