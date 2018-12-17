夏普AQUOS誕生地：栃木「矢板事業所」在月底結束生產

根據日本媒體報導，曾經生產 SHARP 聞名於世的「AQUOS」液晶電視的栃木「矢板事業所」，將在本月 20 日左右正式停止生產電視產品。該公司電視部門的主要據點，已經在前年遷移到大阪的「堺事業所」。為來，SHARP 的電視產品將由日本龜山工廠負責製造。

位在栃木的「矢板事業所」，在過去曾經是 SHARP 最重的電視機設計開發與生產基地。而在這個月底，該事業所的電視生產線將正式在歷史上劃下句點。另外，在大阪的「八尾事業所」的冰箱生產線，也將於 2019 年 9 月結束，改由泰國工廠生產。

SHARP 栃木「矢板事業所」在 1968 年開始生產彩色電視機，公廠總面積 326,300 平方公尺，相當於 7 個東京巨蛋的面積。舉世聞名的液晶電視 AQUOS，就是在這裡開發設計還有生產的。

12 月底前，矢板事業所負責電視系統的員工，都將異動到位於大阪堺事業所的全球電視系統事業本部，或是位在千葉幕張事業所的智慧電視系統事業本部。

在矢板事業所約有 660 名員工，有 270 位是當地的居民。在 1986 年度時，所貢獻的法人市民稅約 7.8 億日圓，約佔矢板市 2 成的稅金收入，是當地的代表性企業。

在本月底停止生產電視後，矢板事業所的物流及維修業務將持續營運。估計約有 170 名的員工將配合公司的營運方針，期前退休。

SHARP(6753-JP) 今 (17) 日在東京股市的表現，下跌 2.44% 股價 1,239 日圓。