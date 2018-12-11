不僅能消滅大量工作！機器人崛起還可能消滅……咖啡

當人們在展望到 2025 年有多少工作會被機器人取代之際，有一家投行卻發現了屆時可能會出現的意外結果：咖啡行業將迎來災難。

RBC Capital Markets 在周一發布的《暢想 2025》（Imagine 2025）報告中指出，到 2025 年，自動化的崛起將影響年薪總額 2 兆美元的美國人，屆時包括倉庫管理人員以及餐廳服務員等工作將會被機器人大量取代。

在機器人取代大量工種的同時，報告認為，一個目前來看還不太顯眼的後果也可能會出現：咖啡以及其他含有咖啡因的飲料將遭到拋棄。

之所以得出這個結論，報告解釋稱，這是因為製造業中的很大一部分枯燥工作，以及卡車和轎車駕駛等工作容易導致人類疲勞，而為了消除疲勞，參與這類工作的人通常就會大量依賴咖啡提神，隨著未來 AI 的大量滲透，屆時「這些和咖啡因有一定關係的工作，要麼得到進化，要麼就會消失。」

不過這也不是說未來人們就不再需要任何提神飲料，RBC Capital Markets 認為，在咖啡遭到拋棄的同時，人們會更傾向於選擇會讓自己思維更有創新性的替代品，其中就包括包含大麻二酚（CBD）的飲品。

大麻二酚是藥用植物大麻中的主要化學成分，也是大麻中的非成癮性成分。自美國多州實現大麻合法化以來，這種從大麻中提取的無毒非神經活性物質引起大量關注。

在上述報告中，RBC Capital Markets 寫道：

CBD 可能會成為咖啡因的終極替代品，它能夠幫助消費者放鬆。

事實上，我們也能預想這種情景，在消費者持續面臨科技相關的壓力和焦慮的情況下，CBD 以及其他類似幫助人們放鬆的物質，會比咖啡因等更受歡迎。

事實上這種觀點也並不讓人意外，傳統飲料巨頭似乎已經開始意識到這個問題，開始逐步進軍這一領域。

今年 9 月，加拿大媒體 BNN Bloomberg Television 援引多名消息報導稱，可口可樂公司正在與加拿大特許大麻生產商 Aurora Cannabis 進行「認真商討」，意在聯合開發含有大麻二酚的飲料。知情人稱，雙方的商議「進展神速」。

可口可樂隨後在回復媒體的郵件中解釋：「我們正在密切關注全球範圍內非精神活性 CBD 作為功能性健康飲料成分的增長空間。這個領域正在迅速發展。」