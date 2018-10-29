攜手暹邏集團 上銀智動咖啡館京站開幕 未來擬銷往東南亞市場

看好無人商店的發展趨勢，上銀科技 (2049) 客製化新一代智動咖啡館正式進駐台北京站廣場，未來還將銷往泰國等東南亞市場，並與大潤發無人商場洽談合作，為明年機器人營運成長添動能。上銀鎖定台灣每年高達 700 億元產值的咖啡市場，與咖啡達人合作，開發可現沖泡咖啡機器手臂，鎖定咖啡豆貿易商等相關業者為目標族群。



上銀首台咖啡機器人在中國信託金控南港總部使用之後，泰國暹邏新世界貿易買進上銀客製化六軸的咖啡機器手臂，搭配德國 WMF 全自動咖啡機，以及 POS 點餐及利用悠遊卡及現金等支付系統的新一代智能咖啡館，上週五進駐台北京站廣場，首開百貨公司用機器手臂取代人力，現沖泡咖啡的先例。



上銀表示，這套系統售價超過 200 萬元，未來計畫在桃園機場、泰國等東南亞國家設點，大潤發計劃在北台灣開設無人商場，也有興趣引進客製化的新一代智能咖啡館，雙方正在洽談中。



上銀強調，智動咖啡館最大的特色就是使用上銀六軸機器手臂來煮咖啡，它能記憶上百種好喝的咖啡風味，不但能依照您的需求選擇咖啡口味，又能精準控制出水量、水溫、時間，煮每一杯質量、風味一致的咖啡。上銀新一代智動咖啡館再次挑戰不可能，改進前一代因使用膠囊咖啡而口味受限，進階到可依據客戶喜好的豆子直接研磨，並搭配 POS 點餐系統，一氣呵成。

