〈觀察〉存放款利差逼近歷史低點 國銀靠利差獲利難

國銀第三季存放款利差僅 1.34 個百分點，相較歷史最低的 1.11 個百分點愈來愈近，隨著明 (2019) 年全球經濟有將放緩，只要台灣央行不升息，國銀營運環境更顯艱困，要靠利差獲利的難度升高。

事實上，國銀存款加權平均利率已經連 5 季維持在歷史低點的 0.56%，而放款加權平均利率已是連續 2 季都在 1.9% 的歷史低點，明顯處於低檔的態勢。據瞭解，加權平均放款利率不斷探底的原因，主要是受到新承作房貸，以及政府機關低利借款的影響，尤其現在市場資金需求以房貸為主，企業融資動能表現疲弱。

銀行業者認為，現階段代表央行政策利率的重貼現率為 1.375%，與 2009 年史上最低的 1.25% 相比，尚有 0.125 個百分點距離，但國銀存、放款加權平均利率卻搶先破底，足見銀行業經營環境的困難。

再加上銀行資金過剩，為了積極去化，市場上殺價競爭搶放款業務的惡性循環，更助長利差難以擴大，國銀存放利差自 2003 年跌破 3 個百分點，2006 年下半年再度跌破 2 個百分點，自此之後都在「1」字頭徘徊。而 2009 年第 2 季全球金融海嘯期間，曾創下 1.11 個百分點的史上最低紀錄，目前 1.34 個百分點，已逐漸逼近中。

由於台灣是出口導向國家，台灣銀行業者握有龐大的美元存款，美元 Libor(倫敦銀行同業拆款利率) 會隨美國升息而上揚，這意味放款的收益更加豐厚，舉例來說，台灣銀行業給個人美元存款利息只有 0.2%，但放款給企業以 Libor 為準的利率卻以 2.69% 起跳，兩者的利差，對於因本幣超低放款利率所苦的台灣銀行業者是個助益，但美國明年升息恐放慢速度，台灣銀行業者賺台美利差的甜頭減少。

而台灣央行利率長期不動，下周四 (20 日) 將舉行第四季年終理監事聯席會議，市場普遍看法是利率將連續十季不調整，銀行考量資金成本，存款利率失去走高的空間。市場資金寬鬆不變，國銀的存放利率短期應沒有大幅反彈的可能，企業加碼投資意願難有效提升，且銀行還得面對還是必須低價搶攻房貸、企業貸款或政府單位借款，想靠本幣的利差獲利很難。