〈華為風暴〉網通廠多頭逆勢啟動？仍需謹慎看籌碼面

網通股可謂是中美貿易戰風險增溫及華為事件的主要受害族群之一，但期間卻有不少個股逆勢強漲，投資人可能會覺得奇怪。但從近期大盤盤勢不佳，但不少網通族群個股卻逆勢走強來看，法人研判，除了市場關注 5G 商機題材，也與特定買盤藉由軋空逆勢操作有關。因此，在盤勢未明顯轉弱為強前，投資人仍須酌量從具備籌碼與題材優勢的個股，擇強守技術面操作應對 、並對缺乏產業利基的軋空股謹慎應對。

就整體美中貿易戰的發展而言，在川普兩手策略操控下，現階段形勢混沌，但欲解決恐仍將曠日廢時。美國總統川普與中國領導人習近平，12 月 1 日在 G20 峰會舉行場邊晚餐會，達成貿易戰休兵 90 天的共識。但同一天旋即發生加拿大應美國當局要求，以涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁為由，逮捕華為首席財務官孟晚舟。

華為事件讓外界擔憂恐使美中貿易爭端加劇；不過，媒體傳川普事先並不知情，且獲悉孟晚舟被捕後「極度憤怒」，川普並在 12 月 7 日於推特發文，稱「兩國之間的貿易談判進展順利」。

華為公主遭捕事件之所以引發市場極高度關注，分析師認為，華為是開發技術的領導廠商，讓中國減少對美歐供應商的依賴，引渡高層主管來對付華為，可以說是美國政府的極大動作，雖然美國會不時要求盟國協助引渡毒梟、軍火販子等罪犯，但逮捕一個中國重要企業的高層主管，情況極為罕見。也因此消息傳出後，美股、陸股和台股近日都受衝擊。

中美貿易暫休兵 未來恐續「打打談談」

只不過「華為公主遭捕」事件，短期即使有所緩解，但該事件已讓市場對貿易戰前景更趨悲觀。因此，在兩國未正式簽下令美國首肯的「滿意」磋商結果前，市場恐怕將越來越相信 G20 會前諸多唱衰川習會的專家說法，就是中美貿易戰將是持續「打打談談」持久的總體戰，甚至中美貿易戰將是全球「新冷戰」的前哨戰。

法人認為，就後續可能事件發展來看，最重的處分是華為受到禁運制裁，任何美國公司的軟、硬體皆不能出貨給華為，庫存使用 1~2 個月後，華為基地及台灣生產、光通訊設備及手機製造全數停擺，但因牽連的重量級國際電子廠商甚廣，如：Intel、Qualcomm、Broadcom、Micron、TI、Xilinx、 Skyworks 等，美國廠商的營運亦會因禁運制裁而大受打擊。台美供應鏈將完全受害，這將是最糟狀況，也是最不樂見的結果，中美貿易戰將急速升溫。

另一方面，美國政府也可能循中興模式以罰款處罰華為。而近期中美兩國進行貿易戰，美方控訴中國竊盜智慧財產權、企業不當補貼等不當行為造成不公平貿易，美方後續談判可能以華為做為談判籌碼，進一步要求中國政府做更多的貿易改革。