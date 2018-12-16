華映財務停工危機連環爆 聯貸銀行團明天開會討論因應策略

大同旗下華映、綠能接連爆發財務危機，其中以台銀為首的華映聯貸案，明 (17) 日將召開債權銀行團會議，預計請華映說明重整計畫，但因華映今日下午華映驚傳停工，據了解，銀行團將就華映與重整計畫與現況做通盤考量，若重整計畫不利銀行債權確保，將不排除向法院出具反對重整意見。

華映 13 日無預警宣布聲請重整，由於華映今年 1 月曾委由台灣銀行辦理五年期、70 億元的再融資聯貸案，並以桃園龍潭廠房與機械設定抵押，擔保率達 120%，並由華映董事長林蔚山擔任擔保人。

銀行團主管透露，華映目前雖然繳息還款正常，因此放款還不至於列入逾期放款，但華映週四無預警宣布重整，現在又傳出停工消息，讓各參貸銀行團高度戒備，趁著週末加班開會討論因應策略。

據了解，部分參貸銀行認為，華映現在因面板市況差本業積弱不振，加上負債金額飆升，如今又傳出無預警停工，如果華映提出的重整計畫無法說服銀行，基於保障債權，銀行團屆時很有可能向法院出具反對重整的意見。

根據華映揭露的最新財報，截至今年第 3 季止，華映包括，短期借款、應付短期票券、應付款項和長期借款（含一年內到期），總計負債金額高達 818 億元，較去年同期負債 683 億元，華映債務一年就增加二成。



銀行團主管說，一旦法院裁定准予華映重整，屆時銀行團就無法處分華映當初設定抵押的廠房與機械設定，而據悉，今日聯貸銀行團會議將採取共識決，因此華映想要說服銀行團繼續支持，就必須提出可說服銀行團的重整方案。