史丹佛全球AI報告：中國AI追趕速度驚人 發表AI論文數量全球第二

近日，史丹佛全球 AI 報告正式發布。報告顯示，中國 AI 追趕速度驚人、美國 AI 綜合實力最強、全球範圍內 AI 發展提速但仍不均衡。

從中國學生學習 AI 的人數上來看，2017 年，清華大學學習 AI 和機器相關專業的人數是上一年的 16 倍。

中國有關於 AI 的論文數和被引用次數也都出現了極大的增長。其中，2016 年中國 AI 學者論文被引用的次數比 2000 年提高了 44%；今年 70% 的 AAAI（國際人工智慧協會）論文來自中美兩國。兩國被接收的論文總量相近，但中國提交的論文數比美國多 30%； 基於經同行評議論文數據庫 Scopus 的數據顯示，今年發布 AI 論文第二多的是中國（占 25%），第一和第三名分別是歐洲（占 28%）和美國（占 17%）。

值得一提的是，中國每年部署和安裝機器人的數量已經從 2012 到現在增長了 500%；ROS.org（開源機器人開發平台）來自中國的訪問量，2017 年與 2012 年相比增長了 18 倍。

與此同時，美國 AI 論文發布總數雖未列第一名，但美學者論文被引用次數是全球第一，比全球平均水平高出 83%。

美國 AI 創業公司呈現了較高的增長，融資總額也成倍增長。今年美國 AI 創業公司數較 2015 年增長 2.1 倍；2013 年至 2017 年，美國 AI 初創企業獲得的融資額增長了 4.5 倍，高於全球平均融資水平增長（2.08 倍）的一倍。

在全球範圍內，AI 發展漲勢喜人，但發展水平並不均衡。

2017 年，全球 ML（機器學習）人才需求已達到 2015 年的 35 倍。而自 2016 年以來，美國、加拿大、英國政府在國會及議會中有關人工智慧和機器學習相關話題被提及次數增加。

在 AI 領域的從業者性別呈現一邊倒的趨勢——大多為男性。來自 UC 柏克萊、史丹佛、UIUC、CMU、UC London、牛津和蘇黎世聯邦理工學院的統計數據顯示，80% 的 AI 教授是男性；且美國 AI 工作崗位的應聘者中 71% 為男性。

關於這份報告所顯示的資訊，人工智慧界和機器學習領域的權威學者吳恩達（Andrew Ng）表示，「AI 正在快速發展，不管是在學術界還是產業上都是如此，但我們仍需在多樣性、包容性方面努力」。

史丹佛全球 AI 報告從去年開始首次發布，由史丹佛大學主導，來自 MIT、OpenAI、哈佛、麥肯錫等機構的多位專家教授，組建了一個小組，發布年度 AI index 報告，全面追蹤人工智慧的最新數據和發展趨勢。

今年，該報告從學術研究、產業、開源、公共利益等方面介紹人工智慧發展的現狀，並記錄了計算機視覺、自然語言理解等領域的技術進展。