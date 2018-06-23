人工智慧新進展：谷歌的AI已經能預測你的死亡時間 準確率95%

眾所周知，AI 技術近年來發展迅速，然而，要說它可以準確預測一個人的死亡時間，恐怕沒人相信。

谷歌作為一家專注於研究 AI 技術發展的公司，他們的人工智慧似乎先進的令人害怕。近來，谷歌 Medical Brain 團隊正在研究一項新型 AI 技術，用以預測人類死亡時間。

據 IFL Science 報導，谷歌所用的 AI 技術相當高級，預測一個人的死亡時間準確率高達 95%。近來，在 npj Digital Medicine 發表的一篇學術文章證實了這一點。

這項技術目前已經處於試驗階段，其被用來預測病人進入醫院後有多大機率會活下來。

IFL Science 在報告中表示，AI 預測準確率比目前醫院所使用的評分系統準確得多。根據在醫院試驗，研究人員發現 AI 可以在病人入院後 24 小時預測死亡率，其中一家準確率為 95%，而另一家則有 93%，這明顯高於醫院傳統預警系統 85%-86% 的準確率。

不過，斯坦福大學副教授 Nigam Shah 在接受彭博社採訪時表示，雖然 AI 可以相對準確的預測死亡率，研究人員仍要耗費大量精力將數據整理成可閱讀模式。

當然，對於 AI 技術準確預測人類死亡率這件事，似乎也有一些負面的聲音。試想一下，若政府可以完全的控制醫療系統，那麼... 谷歌的 AI 可能會冰冷的說，這個人不大可能活着走出去醫院了，去照顧其他人吧。

『新聞來源／華爾街見聞』