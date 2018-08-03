擔心被人工智慧取代？ 基礎課程協助理解發展脈動

根據 1111 人力銀行調查，發現有逾半的人被機器人取代工作，更進一步調查，從事教育產業與貿易流通業的民眾，對人工智慧的發展感到最為憂心；政大科技管理與智慧財產研究所教授曲建仲將推出人工智慧基礎課程，提供給理工背景的商務人士更多未來的產業脈動。

人工智慧發展興起，從教育產業角度來看，遠距教學將可更普及使學生們待在電腦前上課，累積這些數據之後，人工智慧更可依據使用者喜好與程度，量身訂做課程，比起傳統的教育方式，更貼近使用者，而這正好可彌補教育產業所面臨的困境。

以貿易物流業來說，目前全球最有名的跨境電商亞馬遜 Amazon，2012 年併購機器人公司後，就致力將傳統倉庫轉型為無人倉庫，達到自動化管理，甚至在紐約物流中心引進 5000 個機器人，由於機器人耐重、不用休息，亞馬遜利用這些優點，減輕不少人力負擔，但也相對使既有的從業人員感到不少挑戰。

和碩董事長童子賢說，AI 正處逐步實踐的過程，人力被人工智慧取代，不會一夕之間突然發生，會與網際網路以及電腦一樣，花 20、30 年才會逐步形成，但童子賢也呼籲，政府及產業都須關注人工智慧，先了解才能在政策上做出適當調整，產業也一樣，公司在訂定策略上，只要能夠理解人工智慧，做出改變，並不會這麼容易被人工智慧取代。

政大科技管理與智慧財產研究所教授曲建仲，將在 8/17(五)13：30 至 16：30，於台大集思會議中心洛克廳，推出針對非理工背景的商務人士人工智慧基礎課程，提供更多面對未來產業脈動的方式，課程報名連結：https://bit.ly/NewsAI。