美債殖利率平緩是景氣衰退前兆？投信：明年投資要慎防兩大風險

美債殖利率曲線上週趨於平緩，一度引發市場恐慌，認為是景氣衰退的前兆，但投信表示，根據歷史經驗，殖利率反轉到邁入衰退期，中間會有 14 個月的落差，推測未來一年內景氣衰退機率低。

不過投信也提醒，雖然美國短期內沒有景氣衰退疑慮，但美國以外區域之經濟數據，較預期疲弱，加上全球央行貨幣政策趨緊，投資市場確實會面臨景氣及企業獲利成長動能較今年放緩的環境，加上美中貿易衝突發展，將是明 (2019) 年第 1 季投資人最須關注的兩大風險因子。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，從歷史數據來看，自 1969 年以來共發生過 7 次美債殖利率曲線反轉的現象，但即使如此，不論是曲線反轉後到 S&P500 觸頂，以及 S&P500 觸頂到景氣進入衰退，中間都有不短的時間落差，最長甚至達逾一年半之多。

進一步來看，雖然近期美國 3 年期與 5 年期公債殖利率曲線趨平，但 10 年期與 2 年期公債殖利率差距仍為正值，並非全數公債殖利率皆出現反轉現象。

根據歷史統計經驗，當利率差距轉為負值時，平均需達 11 個月後美股才會正式觸頂，接著 6 個月後，景氣才可能反轉，意即平均而言，當殖利率曲線反轉後 18 個月，美國景氣才可能中止成長趨勢。

陳若梅表示，目前全球及已開發國家採購經理人指數皆維持在擴張區間，且美國就業市場出現明顯改善，整體失業率也維持在歷史低位，在薪資與消費有望成長的帶動下，終將反映在中長期通膨展望，預料將有助舒緩近期殖利率曲線相關的疑慮。

摩根投信表示，在市場波動度持續提升之下，現階段投資人應提升高品質、低波動度之投資標的，強化投資組合穩健度，並預期股市將更呈分歧表現，建議調升如美國公債、美國機構抵押證券等具避險性質之投資工具。

安本標準投信投資長彭炫通認為，明年景氣頂多是成長趨緩，在企業盈餘仍能保持將近二位數左右的成長率下，新興市場的估值現在遠低於成熟市場的歷史平均，反而具備一定程度的吸引力。

彭炫通表示，儘管個別新興市場面臨考驗，但基於增長穩健、通貨膨脹受到控制和債務水準也獲得適度的支撐，主要新興經濟體的展望仍然看俏，而經過大幅貨幣和利率調整後，新興市場債現階段的估值頗具吸引力，殖利率也高於成熟市場，能夠提供不錯的收益水準，在波動環境下，另一種投資選擇。