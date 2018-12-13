〈理財〉退休金需求年年增 A級公司債好標的

升息年代來臨，加上全球人口老化，對於退休金準備的需求日益龐大，根據 Tower Watson 報告顯示，退休基金模日益龐大，截至 2017 年底全球退休基金規模達 41.4 兆美元，較 2007 年成長近 5 成，而這些龐大資金衍生出的投資配置需求，最適合安全性相對較高，且收益穩健的投資級公司債，是退休基金偏愛的投資標的。

要做退休理財投資，長線穩健很重要，國泰投信 ETF 團隊資深經理鄭立誠表示，美國升息步調穩健，顯示經濟前景穩健向上，接下來歐洲、日本等成熟國家也將啟動利率政策正常化，整體經濟環境溫和復甦且尚未過熱，通膨在可控範圍內，預估未來美國十年期公債利率將呈緩步走升格局，帶動整體債市走勢。

鄭立誠指出，現階段全球景氣穩定回溫，企業獲利佳，而發債公司體質穩健，違約情形自然可降低，減少債券投資人最擔心的債券違約率問題，根據資料顯示，1981 年以來，A 級公司債中等級最低的公司債平均違約率僅為 0.08%，意味信用風險可控度高。此外，投資級公司債償債能力高且違約率低，因此債券收益率中長期穩定，且具備「好收益、有保障、低違約、更有利」等四大優勢，最適合納入長期資產配置中。

國泰 A 級公司債 ETF 追蹤「彭博巴克萊 10 年期以上高評等流動性美元公司債指數」，即以國外指數為標的，故無漲跌幅限制，該指數到期收益率約為 4.35%。國泰 A 級公司債 ETF 鎖定信評等級為 A 且流動性較佳及年期十年以上的美元公司債，以新台幣計價，每季配息，同時，具備 ETF 低成本、免換匯優勢，迎接升息時代來臨，投資人參與固定收益 ETF 的絕佳選擇。