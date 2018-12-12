【統一投信】農曆年前 台股有機會反彈

美中貿易戰持續干擾台股，統一投信表示，中國國務院副總理劉鶴近日將率團赴美談判，加上美國聯準會（Fed）預定 20 日公布利率決議，短期內觀望氣氛會較濃厚，加權指數在 9,600 點附近區間盤整的機會高，但中期而言，美中在明年 3 月 1 日緩衝期前，有機會往正向發展，而 Fed 也暗示 2019 年升息將趨緩，預期農曆年前台股仍有機會出現一波反彈。

展望 2019 年第一季台股行情，統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，儘管有戰易戰干擾，但美國總體經濟數據持續改善，台灣經濟穩健回溫，且台股仍具有高殖利率優勢，對照歷史經驗，在經濟成長趨緩階段，台股合理本淨比（PB）介於 1.5 倍至 1.65 倍區間，預期加權指數會在 9,500 點至 10,600 點大箱型盤堅震盪，選股不選市仍是主要策略，看好 AI、雲端、物聯網、5G 佈建、汽車智能化的應用趨勢，將為產業帶來新商機。

劉彥伯指出，考量到貿易戰所帶來的影響，國際貨幣基金組織（IMF）已於 10 月將 2019 年全球 GDP 成長率由 3.9% 下修至 3.7%，主要國際機構也保守看待美國 2019 年 GDP 成長率，預測的平均值從 2.9% 下修至 2.6%，全球景氣成長趨緩已是共識，近期股市的修正也在反應此一情境。

由於「川習會」後美中雙方合意休戰協商，美國原定自 2019 年 1 月 1 日對中國課徵 2,000 億美元商品關稅由 10% 上調至 25% 的措施也暫緩實施，對景氣影響程度縮小，對照美國景氣走勢，台灣 GDP 可望在 2019 年上半年築底，下半年有回升機會，預估台灣企業獲利於 2018 年增長 6%、2019 年增長 2.5%。

雖然有貿易戰與景氣趨緩的負面因素，但台股仍有正面因素支撐，包括 Fed 持續釋放偏鴿派的訊息，市場對於 2019 年升息次數也從原先預估的 3 至 4 次下調為 1 至 2 次，緩和的升息步調有利市場資金動能與股市表現。同時，在股價修正之後，目前台股殖利率來到了 4.6%，在全球主要股市裡相對較高，長期有機會吸引外資青睞，有助支撐台股。

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