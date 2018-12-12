新債王岡拉克：股市崩潰中 標普500指數恐跌破2月低點

雙線資本執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 有華爾街「新債王」之稱，週二他在給投資者的網路廣播中表示，標普 500 指數可能會低於今年 2 月的低點。此外，他認為公司債價值被高估，而聯準會 (Fed) 正在進行自殺任務。

岡拉克表示，全球經濟增長正在放緩，並影響企業盈利能力，這將對美股造成壓力。此外他指出，另一個加劇股市拋售的因素為，聯準會大規模縮減資產負債表的行動，兩者間有高度關聯性，因此股市受到縮表所影響而下跌。



岡拉克引用亞特蘭大聯準會的一項研究報告指出，聯準會縮減 6000 億美元的資產負債表，所帶來的影響相當於升息 3 碼。他認為這可能是真正導致標普 500 指數遭拋售的原因，股市一直隨著聯準會量化緊縮和縮表政策下行。

標普 500 指數在今年 2 月 9 日盤中觸底，為 2532.69 點，全年最低的收盤則為 4 月 2 日的 2581.88 點，週二 (11)，標普 500 指數收於 2636.78 點。

標普 500 指數日線走勢圖

岡拉克認為，若美債殖利率曲線趨平，即使利率上升，銀行股也不會表現良好，他指出，較高的利率已經使貸款增長受損，導致金融業利潤遭侵蝕。

岡拉克表示，由於美國赤字攀升和聯準會升息這個不尋常的組合，債市價格的反彈並不令人印象深刻，當殖利率下滑時，債券價格將上揚。他認為公司債價格被高估，應避開公司債，主因為經濟放緩和信貸風險上升。

此外，他認為在政府赤字占 GDP 比率攀升之下，聯準會仍維持升息步伐，為「自殺任務」。通常，當赤字擴大時，聯準會將降低利率。根據芝商所 (CME) 的 Fedwatch 工具，市場預期聯準會將在下週會議決定升息 1 碼的機率為 80.1%。

貨幣方面，岡拉克仍認為美元下一步將呈現下行走勢，政府赤字問題為不利美元的主因。以長期來看，他較看好新興市場的股市表現。