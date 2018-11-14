新債王岡拉克：美公司債「最危險」

雙線資本的執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週二 (13 日) 進行給投資者的網路廣播，他提出警告表示，美國公司債為債券市場中最危險的部分，許多債券的評級實際上被高估，若發生經濟衰退，這些債券相當危險。

岡拉克被譽為「新債王」，他指出，投資等級公司債在美債市場中，達到歷史上最被高估的時期，在利率上升的環境下，美公司債表現一直不如其他債券類別。

基金資訊供應商 Lipper 數據顯示，最近幾週公司債基金面臨資金外流情況，過去 4 週，資金出走達 3.41 億美元。

岡拉克指出，許多債券類別看起來表現不錯，但公司債為表現最差的，若經濟衰退來襲，垃圾債將特別危險，這些公司利用大量槓桿，另一方面，投資級債券的信貸直量持續惡化，他認為美國經濟將因此受到影響。



岡拉克表示，美國企業債市場目前處於最脆弱的時間點，且企業遭下修評級的浪潮，對該市場造成衝擊，如果利率繼續攀升，投資者將不會感到開心，因總損失可能因此加大。

至於美債方面，岡拉克認為在供需失衡的情況下，美債殖利率將持續走升。他指出，外國持有美債的量正在「大幅萎縮」，部分原因為在進行貨幣對沖成本後，購買美債以失去吸引力。

10 年期美債殖利率走勢

國內買家的購買力道，正在彌補國外拋售美債所帶來的影響，但岡拉克指出，只有在美債殖利率高於通膨水平的情況下，美國國內投資者才會持續購入美債。他預期未來幾個月的通膨率將低於 2%，但美中貿易戰所帶來的報復性關稅措施，可能會在某個時機點引爆通膨。