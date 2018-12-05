新債王岡拉克：殖利率曲線倒掛 代表「經濟準備走弱」

有華爾街「新債王」之稱的雙線資本執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，美國短期國債殖利率曲線倒掛，代表著美國的「經濟預期將走弱」。

週一 (3 日)，美債 3 年期殖利率超越 5 年期殖利率，出現短期殖利率曲線倒掛情況，為 2008 年金融海嘯以來首見。而岡拉克指出，出現這種情形代表著，「債市不相信聯準會將持續升息至 2019 年」。

2 年期美債殖利率也已在週二 (4 日) 超越 3 年期美債殖利率，亦為 10 多年來首見情況，債券交易員押注聯準會即將結束升息循環，道瓊工業指數週二暴跌近 800 點，或 3.10%，標普 500 指數下跌 90.31 點，或 3.24%。

美國聯準會 (Fed) 一再強調該行依賴數劇進行利率決策，岡拉克指出，若債市相信聯準會此一說法，那麼斜率完全趨平的美債殖利率曲線，則可以預測未來經濟增長將維持疲弱。若此危險信號為正確的，美國股市將面臨風險。

殖利率曲線倒掛被視為經濟衰退的前兆，在過去 50 年中，每次美國經濟進入衰退之前，2 年期和 10 年期美債殖利率皆出現反轉。至目前為止，雖然 2 年期和 10 年期美債的美債殖利率曲線尚未出現倒掛情形，但兩者間的利差僅剩 11 個基點，也是創下 10 年來最窄的差距。

2 年期和 10 年期美債殖利率利差

聯準會預計在 12 月 18 日至 19 日召開會議，芝商所 FedWatch 工具顯示，12 月升息的機率為 78.4%，岡拉克表示，聯準會在遵循預測升息時，需特別謹慎地選擇言論。



岡拉克舉例指出，上一次聯準會在聲明中消除「寬鬆」字眼，同一時間指出聯邦基金利率離中性利率還有很長一段路要走，此舉等於暗示聯準會將持續升息，但若該行的計畫出現大幅變化，市場將感到懼怕。

岡拉克表示，房屋建築商、汽車和一些銀行股正瀕臨熊市「寬鬆」，簡單來說，量化緊縮 (QT) 對股市不利。