福特全球裁員計劃「登陸」歐洲：或減少德國員工逾千人

美國第二大車企巨頭福特公司剛剛宣布與德國大眾集團深度合作，抱團取暖以應對全球車市寒冬，馬上就有最新消息傳出，福特打算在德國 Saarlouis 工廠裁員逾千人。

據彭博社，福特正在重組歐洲業務，以提高回報和效率。由於公司決定將停止在德國 Saarlouis 工廠製作 C-Max 緊湊型 MPV 以及 Grand C-Max 七座型 MPV，因此尋求在該廠削減 1140 個職位。

另據路透社，在正式裁員前，福特已經減少了德國 Saarlouis 工廠的工作時長，從之前的組裝生產線一日三班制改為了一日兩班制，並且已經開啟了與當地工人組織的洽詢程序，尋求削減 640 名永久崗位雇員，並不再更新與 500 名臨時員工的僱傭合約。

福特隨後在聲明中確認，與德國該工廠工作委員會的談判進入正式階段，目標是在這一工廠終止生產 C-Max/Grand C-Max 車型，原因是產量應與（疲軟的）消費者需求相匹配，「談判也會包括員工數量的必要調整。」

公司表示，為了保持所產車型符合所有的監管規則，要求一個「非常高的」投資水平。路透社發現，計劃裁員的德國工廠目前至少僱傭了 6190 名員工，也在生產緊湊型轎車 Focus 款式，但 C-Max 等篷貨車（Van）的生產正在縮水，歐盟更嚴格的排放標準代表需要更昂貴的投資。

今年 5 月中旬時，福特還相信 Saarlouis 工廠是世界上最高效率的汽車製造廠之一，「一些新的生產技術首次在整個汽車行業中獲得應用。」該工廠預計每天大約生產至少 1400 輛汽車，其中生產的 Focus 車型有約 85% 用於出口到德國以外市場。

觀察可知，福特的德國工廠裁員應該只是海外業務重組計劃的開始。華爾街見聞曾提到，擁有 7500 名員工的福特西班牙 Almussafes 工廠在 10 月停產了兩次，原因皆為需求疲軟。福特也在 10 月初宣布，將自 2019 年 5 月起停止在阿根廷生產 Focus 緊湊型汽車以減少南美業務損失。

福特在 10 月下旬公布的三季報顯示，其北美業務一枝獨秀，而歐洲和亞洲市場出現虧損。10 月初據財經媒體 CNBC 報導，福特計劃裁員全球 7 萬名帶薪雇員中的一部分，但具體數目未知，更多細節預計於 2019 年第二季前公布。CEO Jim Hackett 表示，裁員為了改善財務健康。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 上周發布研報稱，福特的裁員規模可能高達 25000 人，比競爭對手通用汽車（約裁員 14000 人）還要狠。福特在 2017 年上任的新 CEO 帶領下，正在推進未來五年的重組計劃，一大部分將針對福特歐洲的業務，但北美地區也會有「顯著的重組效應」，美國和加拿大的全職與兼職工人也很可能被裁員潮波及。

周一受最新裁員消息影響，福特盤中跌 4%，最低觸及 8.38 美元，也接近 52 周新低 8.17 美元。福特曾於今年 1 月 16 日觸及 52 周新高 13.33 美元，目前深陷技術位熊市，今年以來累跌近 40%。