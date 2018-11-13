一加一大於二？傳福斯、福特將結盟進軍「電動車」

福特汽車 (F-US) 和福斯汽車似乎正在尋求某種合作關係，因汽車產業面臨的挑戰和成本，至少與 10 年前金融危機所帶來的挑戰和成本一樣大。單兵作戰、單打獨鬥似乎不再是一種選擇。

汽車製造商們正花費數十億美元的開發成本，開發「未來趨勢」的電動車與自駕車，但與此同時的是，這些製造商也正面臨來自科技公司的更多競爭，不僅是電動車領導品牌特斯拉 (TSLA-US) ，另外包括優步 (Uber)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)，以及通用汽車 (GM-US)、軟銀 (9984-JP) 和本田汽車 (7267-JP) 的聯合開發小組等，都可能在未來的電動車和自駕車市場上佔據一席之地。

但無論如何，市場分析認為，福斯和福特都不在電動車與自駕車的市場領先族群中。

摩根士丹利汽車分析師 Adam Jonas 表示，「我們看不出福特或福斯目前在自駕機動性方面處於領先地位，而且反而認為它們在某些領域處於落後狀態。」「在電動車方面，我們認為福特和福斯汽車處於中間位置，不是領先者，也不是落後者。」

市場盛傳，福特將與福斯結盟合作共同研發電動車。

而福特亦已經表示，正計劃在未來 3-5 年內投入 110 億美元用於新科技並重塑公司，並將找同業合作，以分擔研發成本對福特的成功來說至關重要，但福特並未透露同業是誰。

福斯汽車主管同樣守口如瓶，拒絕證實《路透》的報導，指稱福斯汽車 CEO Herbert Diess 將於下周向公司董事會提出一份 10 年計劃。

在最近接受《彭博》採訪時，福特財務長 Bob Shanks 表示，雙方討論「範圍廣泛」，並不侷限於任何特定的科技、產品或地區。但某種組合或結盟似乎是免不了的。

兩家公司顯然十分速配。

市場分析，福特在美國的銷售和獲利能力都很強勁，但在中國落後競爭對手太多，並且在歐洲和拉丁美洲也正苦苦掙扎。而福斯汽車在歐洲、中國和拉丁美洲表現出色，但從未成為美國車市的主流。

福特的陣容優勢在於卡車和 SUV，但它的豪華車型表現不佳，並且正在退出房車生產。福斯汽車是轎車和豪華轎車的動力玩家，旗下擁有奧迪品牌，但在輕型卡車如皮卡和送貨廂型車上沒有突出表現。

儘管兩家成熟的汽車製造商的結盟很合理，但由於每家公司的所有權結構的獨特性，正式合併是不太可能的。

福特的兩類股票讓創始人 Henry Ford 的家族有效掌控所有權。他的曾孫 Bill Ford Jr. 是該公司的現任總裁，顯然福特家族不願放棄這種控制。

福斯汽車約 20% 的股份由德國 Lower Saxony 州所有。Cox Automotive 高級分析師 Rebecca Lindland 表示，這就可能是完全合併的障礙，「兩家公司的所有權結構是阻止它們全面合併的最主要原因。」

即使不能完全合併，兩家公司也可以以近似單一汽車製造商的方式營運。日產、雷諾和三菱已經在這樣的結盟係中營運了近 20 年，共同分享高層管理人員、工廠和其他資產，並相互持有股權。

福斯和福特可以收購一家獨立公司的聯合所有權，用以開發電動車和自駕車等新科技。通用汽車已經成立了一家名為 Cruise 的獨立公司，並將其股權出售給軟銀和本田。

福特 8 月悄悄地成立了自有的自駕車獨立業務。CEO Jim Hackett 上月告訴投資人：「正如預期和意向，我們得到了潛在合作夥伴和金融投資者的極大興趣。」

Lindland 表示，這些結盟和合資企業，是快速變化的汽車產業的未來，「我們將看到一個涵蓋整個產業的結盟網路，因為我們正面臨著必需做出如此巨大的資本負擔的決定。」