為5G鋪路 萬名Verizon員工接受自願離職計劃

據彭博社報導，周一，美國最大行動營運商 Verizon 表示，10400 名員工接受了該公司的自願離職計劃，占其全球員工總數的 6.8%。

早在今年 9 月，該公司為了更好地推進 5G 網路，宣布了一項重組計劃，預計在 2021 年前削減成本 100 億美元。

10 月初，據《福布斯》雜誌報導，Verizon 向大約 44000 名員工提供了一筆自願遣散費（VSP），並將把超過 2500 名 IT 員工（有傳言稱實際數字接近 5000 名員工）轉移到總部位於印度的 Infosys 公司。截至 6 月底，Verizon 共計約 153100 名員工，此次裁員和員工轉移數量占員工總數的 30％以上。

Verizon 的裁員計劃主要針對工齡超過 30 年的老員工，如果員工自願拿錢走人，將獲得一筆不菲的遣散費——根據員工工齡提供每年 3 周工資的離職補償，上限為 60 周。

Verizon CEO Hans Vestberg 表示，「對於那些接受的人來說，未來幾周到幾個月將是一個過渡期。對於整個 V 團隊來說，當我們為 Verizon 的偉大事業做準備時，會有機會以不同的方式作出貢獻。」 接受離職計劃的員工計劃於 2018 年年底到 2019 年 6 月結束工作。

Verizon 的裁員計劃一度震驚美國 ICT 圈，多位分析人士認為，該計劃悲傷且短視，或將給 Verizon 帶來更大的困擾。首先，Verizon 的自願離職計劃將造成大量人才外流，導致企業競爭力削弱。其次，IT 外包到印度或將影響 5G 的升級和轉型。

今年 10 月初，Verizon 在印尼安納波利斯、休斯頓、洛杉磯、薩克拉門托的部分地區，推出 5G 家庭寬帶服務，為全球首個 5G 商用服務。

Verizon 表示，客戶能夠享受到大約 300Mbps 的典型網速，部分地點甚至可以飆到 1Gbps 左右，而且沒有流量配額的限制。該公司還希望將這項服務快速推廣到全美更多地區。

12 月初，Verizon 和三星電子宣布，計劃於 2019 年上半年推出 5G 智慧型手機。

周一，截止目前，Verizon 股價上漲 0.35%，暫報 57.88 美元。