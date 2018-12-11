高通：中國一法院裁定「在中國禁售部分iPHONE手機」

晶片製造商，高通公司今日在官網宣布，中國福州中級人民法院通過了高通針對蘋果公司四家中國子公司提出的兩個臨時禁令，要求他們立即停止針對高通兩項專利的、包括在中國進口、銷售和許諾銷售未經授權的產品的侵權行為。

相關產品包括 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X。所涉的兩項專利之前已經被中華人民共和國國家知識產權局認定為有效。

Qualcomm Incorporated 執行副總裁、總法律顧問 Don Rosenberg 表示，

「我們十分珍視與客戶的關係，不傾向於通過訴訟向法院尋求支持，但我們也對保護知識產權的必要性堅信不疑。蘋果公司一直從我們的知識產權中獲益，但卻拒絕為此向我們支付費用。這些法庭判決是對高通廣泛的專利組合實力的進一步認可。」

蘋果方面表示，已經對該禁令的範圍提出質疑，稱其僅適用於 iOS11 的專利，這是蘋果公司在 2017 年推出的 iPhone 和 iPad 操作系統。新款 iPhone 目前與 iOS 12 操作系統一起銷售，蘋果稱其並未違反相關專利。

針對 iOS12， 高通表示，初步禁令現在生效，訂單並不特定針對安裝在手機上的操作系統，而如果蘋果違反了初步禁令，公司將通過執法法庭尋求執行命令。

受此消息影響，周一截至美東時間上午 11 點 33 分，蘋果股價下跌 2.1%，高通股價上漲 3.2%。上周五，蘋果股價今年轉跌，本季度已下跌 26%。

蘋果公司在一份聲明中表示，「高通為禁止我們產品所作的努力是絕望的舉動，他們的非法行為正受到全球監管機構的調查。中國客戶仍可以購買所有 iphone 型號。」

福州中級人民法院授予的兩項初步禁令所涉及的專利能使用戶調整和重新格式化照片的大小和外觀，並使用觸屏管理應用系統在手機上查看和瀏覽應用程序。

華爾街見聞此前文章提到，蘋果和高通近兩年來紛爭不斷。兩者已經在 6 個不同國家的 16 個司法管轄區分別提起了 50 多項訴訟。蘋果指責高通在使用其晶片和專利許可方面存在不公平條款，而高通則指責蘋果侵犯了這些專利。

今年 4 月，高通 CEO Steve Mollenkopf 表示，預計會和蘋果達成庭外和解，今年年底以前會有決定。為解決爭端，高通曾下調手機製造商支付的專利使用費上限。但到了 9 月末，高通又指控蘋果竊取其大量機密資訊，將它泄露給高通的對手英特爾。

為拿到蘋果的專利費用，高通在多個國家發起了針對蘋果的訴訟，希望在這些地區禁售 iPhone。而蘋果為了回擊高通，選擇與英特爾達成合作，以減少對高通的依賴。

去年蘋果向加州聖迭戈聯邦法院起訴高通，指控其從手機銷售價格中抽成作為專利許可費的做法是非法的。今年 10 月該法院的聽證會上，高通否認了這一指控，並聲稱蘋果拖欠 70 億美元專利使用費。

蘋果當時反駁稱，高通迫使其為同樣的專利支付兩次費用。高通則稱其做法合法，並表示多年來蘋果一直認同高通的業務模式，現在卻試圖破壞它。