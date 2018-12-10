港交所今年IPO規模有望全球「奪冠」 新股表現卻墊底

雖然全球經濟進入下行周期，資本市場陷入了疲軟狀態，但港交所仍然熱鬧非凡。

12 月 10 日，金融資訊提供商 Dealogic 發布的數據顯示，2018 年以來，在港交所上市的公司首次公開募股（IPO）規模已達 314 億美元，創下八年來最高紀錄。

相較而言，勁敵紐約證券交易所（下稱「紐交所」）同期上市的公司 IPO 規模為 302 億美元。這也就意味著，港交所 IPO 規模今年有望在全球交易所中奪冠。

今年四月，港交所發布 IPO 新規，允許雙重股權結構公司上市，從而催生了一輪「上市潮」。不過，在企業紛紛選擇赴港上市的同時，港股市場也面臨着較大的融資壓力，甚至出現了「破發潮」。

然而，Dealogic 數據顯示，今年在香港發行的新股表現在世界主要證券交易所中墊底。

這不免令人擔心，疲軟的股價表現可能打擊 2019 年在港交所 IPO 的企業數量。

「上市潮」與「破發潮」齊飛

原本備受期待的「同股不同權」政策推出後，香港市場本期待一波上市熱潮，但下行的經濟趨勢澆滅了這份預期，港股出現了「上市潮」與「破發潮」齊飛的局面。

此前，會計師事務所德勤就曾發布報告，稱 2018 年上半年香港 IPO 數量達到全球首位，合計募資金額達 503 億港元，新經濟類公司掀赴港上市熱潮。但據《證券時報》統計，截至 2018 年今年 6 月，港股發行的新股破發率達到 72%。

Dealogic 甚至指出，在主要交易所中，今年在香港新上市的公司表現最糟糕。在前 20 大香港 IPO 交易中，只有 6 家公司股價在上市一個月後依舊高於 IPO 發行價；而紐交所有 16 家公司股價高於發行價，那斯達克交易所有 10 家高於發行價。

特別是今年港股上市的兩個「重磅交易」——小米集團和美團點評，二者 IPO 總計融資達 97 億美元；但上市後，目前股價已較上市後的高點分別跌去 19%、26%。

另外，還有一些企業縮減了發行規模，甚至推遲了 IPO 計劃，等待市場重新回暖。

李小加：港交所將在市場規則和業務上全面改革

對於港交所上市企業股價不及預期的表現，港交所行政總裁李小加近日出席香港經濟峰會 2019 時坦言，新上市規則「生不逢時」，因受到外圍環境例如環球經濟等挑戰，已上市新經濟股份表現令人不滿意，相信未來日子「不好過」。

不過他相信，股價表現不佳不是香港市場的結構性問題，未來有 10 多家內地新經濟企業將來港上市。李小加也指出，部份新經濟企業，例如生物科技公司，風險程度較高，適合機構投資者，一般散戶未必熟識相關業務，故認為相關企業需要披露更多資料。

據李小加透露，現在香港面對一些結構性的問題，及深層次矛盾和瑕疵，正有戰略規劃，預計明年初將公布，港交所將在市場規則和業務上進行全面改革，擁抱新經濟。

「港交所很希望創新，未來會着手投資和全面改革，不單在監管規則，也會在交易所業務創新，包括考慮研究將程序自動化、試驗區塊鏈技術，也首次提出考慮成立世界首見的數據交易所。」李小加稱。