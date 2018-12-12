港股恒安國際遭做空機構狙擊 今一度大跌近9% 突宣布停牌

做空機構 Bonitas Research 昨 (11 日) 發布報告，指港股恒安國際 (1044-HK) 財報中現金項目作假，自 2005 年以來虛構淨利潤達人民幣 110 億元，股票價值接近零。

這是舜宇 (2382-HK) 今年 7 月被狙擊之後，再有藍籌股成為機構做空目標。恒安今日開盤後迅速重跌，低見港幣 55.15 元，跌幅近 9%，再創 52 週低點。上午 10 時 47 分，恒安突然宣布停牌，停牌前報 57.05 元，跌 5.7%。

在報告中，Bonitas 對恒安提出多項指控，包括偽造的衛生巾業務盈利能力、偽造的銀行存款，以及意圖是讓內部人員從「騙局」中獲利，最終犧牲投資者的利益。

報告指出，中國衛生巾市場已飽和，但恒安國際 2018 年上半年卻聲稱經營利潤率可達 51%，而同業則只有 15%。此外，恒安衛生巾產品業務的資產歷史回報率同樣值得懷疑，在 2016 年該回報率曾達高點 72%。

Bonitas Research 認為，此次造假是經過精心策劃的，利用一系列公司間的相關交易，人為誇大利潤，以掩蓋虛假的現金餘額。

福建恒安集團有限公司創立於 1985 年，是生活用紙和婦幼衛生用品製造商，於 1998 年 12 月 8 日在香港聯交所上市。2011 年 6 月 7 日，恒安國際入編香港恒生指數成分股。公司旗下擁有安爾樂、心相印、安兒樂等三枚中國馳名商標，婦女衛生巾、嬰兒紙尿褲、生活用紙三大主導產品，市場占有率在中國大陸市場居前。