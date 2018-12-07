【馮冠華專欄】道指收復近700點失地，港股今天可望回穩

12 月 7 日推介 - 電訊盈科（8）

1）上日港股市況總結：受華為太子女兼副董事長及 CFO 被捕事件、人民幣再次轉弱及醫藥股重挫（見第 2 點）影響，港股週四低開低走，盤中曾大跌超過 800 㸃。收市前跌幅略為收窄，最終以 26156 點收市，下跌 664 點。大市成交按日上升約 22% 至 970 億。滬深港通總成交也上升約 29% 至 85 億，流向仍是淨流入，但金額只有 5 億。北向則轉為淨流出，金額為人民幣 42.2 億。藍籌 3 升 46 跌 1 持平。



板塊方面，除醫藥股外，科技及手機設備股表現也頗差。內銀和內房也疲弱。汽車、石油、澳門博彩、教育及物管這些高貝塔板塊也下瀉。做好的只有部份防守股而已。做空方面，佔大市成交上升至 14.6% 水平。牛熊証街貨最新比例是 66:34，重貨區方面，熊証大幅下移至 26450-26499，牛証也下移至 26000-26049。

簡評：華為事件的往後發展，實在難以預測；但肯定的是，這已破壞了市場對中美兩國能達成任何恊議的信心，亦解釋了昨天亞洲時段，環球股市和人民幣的走弱。若傳媒報導的扣留 / 逮捕時間是正確，這代表美方是一面談判，另一方面捕捉人質。這樣的兩手準備，是否光明磊落，大國之風？更甚者是人權何在，疑似勒索多於談判。加拿大政府的「應美方要求」而「配合」，情節更有如大銀幕上演的黑幫戲劇 （還有最近的澳洲、紐西蘭、英國亦封殺華為 5G 設備）。

簡單的說，金融市場已被政治完全俘虜，中美關係更是向前一小步，倒退三大步。習總強調的中美維持世界和平繁榮的理念，亦只是中方的一廂情願而已。川普昨天的第一個推特發文，竟是歌頌自己的 50% 支持率，執筆時也不見任何對華為時件的回應。昨天道指卻因聨儲局或暫緩加息的消息而神奇地收復近 700 點的跌幅，港股今天有可能先屠牛、後回穩，後市方向則難料了。

政治混亂，政策也令醫藥股成為犧牲品。帶量採購正接影響醫藥股盈利，也間接影響醫藥公司的硏發能力。筆者認同某些評論指，中央政府或會用補貼形式，來平衡造褔消費者及藥業的長期發展。但現實是，盈利倒退是必然，補貼暫時是奢望，板塊裏的公司所受影響也各有不同，而股價再向下調整也似無可避免。

筆者多次推介的香港電訊（6823）最近發揮其避險功能，讀者也可關注其母公司電訊盈科（8），其 6.5% 息率也有一定的防守性。公司也曽在 2008 年嘗試私有化但失敗，（在合和（54）進行私有化下或有憧憬）昨天股價再創 3 個月新高，值得關注。

2）信報 - 內地 11 個城市，包括：北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、瀋陽、大連、西安、成都和廈門進行試點，由國家組織集中採購藥物，即帶量採購。內地傳媒報道，國家試點聯合採購辦公室今天公布部分帶量採購中標結果，作價比賣方原先預期的降價三成至四成更低，如信立泰氯的吡格雷降價六成至七成，而中生製藥（1177）旗下正大天晴的「恩替卡韋」，中標價每片 0.62 元人民幣，較此前中標價 6.72 元人民幣，劈價 92.3%。

3）美股上日市況總結：受報導指聨準會或會暫緩加息影響，美股三大指數週四先低後高，當中道指早段曾大跌接近 780 點，收市卻只報跌 79 點或 0.32%。標指及納指則分別下跌 0.15% 及上升 0.42%。美滙指數微跌至 96.76，十年期債息下跌至 2.892，紐約期油最新報 51.71 美元。港股 ADR 上升 12 點，相當於恆指 26168 點水平。

4）個股訊息

利好：吉利汽車（175）宣布，11 月份總銷量 14.166 萬部，按年增長約 0.3%，按月增長約 10%。今年首 11 個月，總銷量 140.75 萬部，按年增長約 29%，並達至今年全年銷量目標 158 萬部之 89%。

海通證券（6837），中信證券（6030）- 11 月淨利潤按年大幅增加。

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