鉅亨網新聞中心 2025-07-23 17:00

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近日，擁有頂級加密貨幣交易所的金融科技公司 Bullish 向美國證券交易委員會（SEC）正式遞交招股書，計劃於紐約證券交易所上市，股票代碼為 「BLSH」，成美國正式通過穩定幣監管《GENIUS 法案》後，首家提出上市申請的加密貨幣公司。

《GENIUS法案》後第一槍！加密貨幣交易所Bullish擬赴美上市。(圖：Shutterstock)

根據招股書內容，Bullish 將發行普通股，但尚未公布發行價格與募資金額。Bullish 此次上市計劃的承銷陣容強大，包括摩根大通、傑富瑞、花旗與德意志銀行等國際知名金融機構。

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值得注意的是，Bullish 於 2025 年初獲得香港虛擬資產交易平台營運者（VATP）牌照。公司表示將繼續聚焦機構業務，包括與多家取得「1 號牌」升級的香港券商展開合作。

自 2020 年成立以來，Bullish 已快速成為全球機構級加密貨幣交易市場的領導者，業務範圍涵蓋亞太、歐洲、非洲和拉丁美洲逾 50 個司法管轄區，並於香港、新加坡、紐約、倫敦與法蘭克福設立區域辦事處。

Bullish 的業務架構主要包括兩大板塊：

一是加密貨幣交易平台 Bullish Exchange 及相關基礎設施；

二是 2023 年收購的資訊服務網站 CoinDesk，該平台為加密市場提供即時數據、分析與新聞報導。