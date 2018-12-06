〈華為CFO被捕〉華為風波重擊陸港股 供應鏈舜宇光學、瑞聲科技大跌

華為副董事長孟晚舟加拿大被捕，道瓊期貨今早亞洲時段一度大跌 484 點，同時也觸發大陸與香港華為概念股早盤重挫。A 股以新海宜 (002089-CN) 為指標，個股跌停之外，連帶 5G 概念股均遭拖累。港股華為供應手機鏡頭模組的舜宇 (2382-HK) 挫 5.5%、瑞聲 (2018-HK) 跌 6.5%。

華為供應鏈分布全球，但個股上仍以 A 股與港股居多。在孟晚舟被捕消息傳出後，滬深開盤，新海宜跌停，報人民幣 4.48 元，海康威視 (002415-CN) 跌 4.5%，武漢凡谷 (002194-CN) 挫 5%，拓維信息 (002261-CN)、大富科技 (300134-CN)、盛路通信 (002446-CN)、華星創業 (300025-CN) 跌幅都在 3% 左右。

港股方面，除舜宇、瑞聲重跌之外，其他手機股也受壓，比亞迪電子 (0285-HK)、通達 (0698-HK) 及丘鈦 (1478-HK) 跌幅均超過 1%。

加拿大司法部表示，美國尋求引渡孟晚舟，保釋聽證會將於週五 (7 日) 舉行。華為回應指出，不知她有任何不當行為，相信最終會給出公正結論。

中國駐加使館回應，孟晚舟被加拿大當局代表美國政府暫時扣留，是嚴重侵犯人權的行為，中方表示堅決反對並強烈抗議。