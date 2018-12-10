脫歐協議投票恐將推遲？英鎊上躥下跳 跌至一年半新低

在英國就脫歐協議投票即將來臨之際，歐盟法院裁定英國可以單邊撤回退歐決定，令退歐一事再生變數。

此前消息稱英國脫歐協議投票推遲，英國首相發言人試圖穩定軍心。英鎊上躥下跳，目前兌美元跌幅擴大，報 1.2656，日內跌逾 0.5%，為 2017 年 6 月來新低。

先是傳出這場投票可能要被延遲的消息。北京時間周一傍晚，據路透社援引《太陽報》政治板塊主編 Tom Newton Dunn 稱，英國首相特蕾莎梅已經召集了高級助手的會議，很快將作出是否推遲脫歐投票的決定。另據 Bussiness Insider 報導稱，英國首相將於未來 30 分鐘內會見內閣大臣，將告知是否推遲脫歐協議投票。

另有英國電訊報編輯稱，內閣大臣們認為首相將推遲脫歐協議投票。

消息過後，英鎊 / 美元短線走低 10 多個點，跌破 1.2700 關口，報 1.2696。

稍後，英國首相發言人表示，英國議會就脫歐協議的投票仍將在周二推進。其還表示，「重啟脫歐協議談判存在重大風險，當前的協議就是最好的、最合適的協議。首相有信心贏得脫歐協議投票。」

不過，首相發言人這番言論「穩定軍心」的言論似乎並未起多大效果。英鎊兌美元僅略微往上走了一點，收復 1.27 關口，短線震盪後繼續下探。

此後，歐盟發言人稱，不會重新談判脫歐協議，當前協議是最好的、也是最有可能的協議；歐盟為所有可能的脫歐情境做好了準備。

消息過後，英鎊重啟跌幅，英鎊兌歐元跌幅擴大至 0.6%，報 0.9005，為三個月新低；英鎊兌美元跌 0.4%，觸及日低 1.2675。

同時，英國公債殖利率急跌。英國 5 年期公債殖利率跌至 2018 年 1 月以來新低，報 0.831%，日內跌 5 個基點。英國 10 年期公債殖利率跌至 2018 年 8 月以來新低，報 1.224%，日內跌 5 個基點。英國 30 年期公債殖利率跌至 9 月 4 日以來新低，報 1.762%，日內跌 6 個基點。

周末期間，英國首相梅與歐洲理事會主席圖斯克、歐盟委員會主席容克、德國總理默克爾、荷蘭首相和愛爾蘭總理進行了通話。

此前，歐盟法院裁定，英國可以單邊撤回退歐決定。這正好發生在脫歐協議投票的前一天。

具體來看，歐盟法院周一表示，英國政府可在不徵求其他歐盟成員國意見的情況下，單方面撤銷退出歐盟的決定。在 3 月 29 日正式脫離歐盟之前，英國可以隨時撤銷《里斯本條約》第 50 條（即啟動該國脫離歐盟的條款）。

這一裁決與歐盟法院法律顧問上周發表的意見一致。12 月 4 日，歐盟最高法院的法律顧問的諮詢意見建議，在不附加任何條件的情況下，可以逆轉整個「退歐」的過程。

這也增加了反對「退歐」的陣營的希望，讓二次公投成為可能，以阻止英國按計劃於 2019 年 3 月 29 日的退歐決定。

2016 年 6 月，英國舉行歷史性的退歐公投，退歐派勝出，英國就此成為第一個終止歐盟會員國地位的國家。英國退歐的唯一合法途徑是啟動 2009 年簽署的《里斯本條約》第 50 條。根據《里斯本條約》第 50 條的規定，英國必須在兩年內與歐盟談妥退出條件與未來雙邊關係，這也意味著英國將在 2019 年 4 月前脫離歐盟。

而協商過程卻異常艱難，令市場擔心兩年時間雙方很難談攏。在與歐盟漫長的談判中，英國面臨着方方面面的困難，包括英國必須與其他歐盟會員國協商關稅、經貿、移民等事項，決定退出條件以及英國與歐盟未來的關係。