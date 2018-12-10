美國東南部遭遇嚴重暴風雪：1700架航班取消 近50萬人遭遇大停電

時隔 8 個多月，美國再次迎來強冷空氣，暴風雪席捲了東南部地區，導致大面積停電，上千架航班被迫取消及延誤，路面結冰影響地面交通，幾十萬居民受到影響。

最近幾天，從北卡羅來納州到中部地區，再到南部弗吉尼亞州， 均遭遇了嚴重暴風雪的襲擊。根據 Accu Weather 的氣象學家預測，從阿巴拉契亞山脈南部到北卡羅來納州西部山麓皮德蒙特高原，再到弗吉尼亞州南部的降雪量是最大的。

氣象學家們預計，上述地區的降雪總量可能在 12 至 18 英寸（約 30-45 厘米）範圍內，特別是在北卡羅來納州的山區，積雪厚度可能超過 2 英尺（約 60 厘米）。

根據 poweroutage.us 提供的資訊，截至美國時間周日晨間，北卡羅來納州和南卡羅來納州均因暴風雪和結冰的惡劣天氣而出現大範圍停電，分別有超過 8.5 萬戶及 3.5 萬戶居民遭遇斷電。

杜克能源局新聞發言人發推文稱，北卡羅來納州及南卡羅萊納州將有超過 50 萬個電力用戶將在這場暴風雪中遭遇斷電。華盛頓郵報也稱，在卡羅萊納州、弗吉尼亞州、田納西州、阿拉巴馬州和佐治亞州，接近 50 萬人遭遇大停電。

上周五，北卡羅來納州政府宣布進入緊急狀態，並通知居民儘量避免外出，及時儲備食物，並做好迎接最壞情況的打算。

一些南方地區的州政府也宣布進入緊急狀態。位於東部地區的弗吉尼亞州州長 Ralph Northam 呼籲居民做好應急措施，以應對惡劣天氣。

受暴風雪影響，亞特蘭大、費城和紐約等主要的空中交通樞紐地區出現出行受阻，州際公路第 26 號、40 號、77 號和 41 號的部分路段被迫封閉。大批汽車滯留在北卡羅來納州和弗吉尼亞州之間的公路上。警方表示，周日下午發生了數百宗與暴風雪有關的交通事故。

根據航班資訊供應商 Flight Aware 的數據，在剛剛過去的周末，共計超過 1400 架航班被迫取消，僅周日就取消了 1100 架班次，占其全天計劃起飛和抵達的班次中的四分之三。華盛頓郵報稱，周日，全美進出北卡羅來納州和弗吉尼亞州機場的航班共計有 1700 餘架被迫取消。

位於北卡羅來納州的夏洛特道格拉斯國際機場是遭受暴風雪影響最大的一個交通樞紐，這是全美繁忙程度排名第六的機場，周日有接近 600 架航班取消。里士滿國際機場當天有近 100 架航班取消。

鐵路系統也未能倖免。華盛頓郵報稱，在華盛頓南部地區，城際鐵路服務被迫中斷，預計這種情況將持續到本周二。鐵路公司 Am­trak 自周六起取消了對華盛頓南部地區提供的服務，中斷將一直持續到本周二。只有華盛頓東北部部分地區的鐵路照常運行。

氣象學家們預計暴風雪本周仍將肆虐，Hickory、Boone、Gastonia、Statesville、Wilkesboro、Morganton、Winston- Salem、Greensboro、Asheville 等多個地區的降雪厚度可能超過 1 英尺。

Accu Weather 的氣象學家們預計，肯塔基州東南部、西弗吉尼亞州最東南部以及弗吉尼亞州南部和中部可能會降雪。這些地區的降雪厚度有望達到 6-12 英寸。

美國人民剛剛度過的感恩節可能是 150 年來最冷的。感恩節一早，新英格蘭北部地區華氏溫度接近零度（約合零下 18 攝氏度），弗吉尼亞州東南部氣溫接近 30 華氏度（約零下 1 攝氏度）。

市場影響

根據歷史經驗，寒冷天氣可能影響一些大宗商品的價格，包括能源及軟性商品。

天然氣

今年年初，極端天氣推漲了用電與取暖需求，一度使得紐約和新英格蘭地區的現貨電力與天然氣價格暴漲至近四年最高。

美國在 11 月份就遭遇了嚴寒天氣，刺激國內天然氣價格飆升，NYMEX（紐約商品交易所）的天然氣期貨主力合約價格從 11 月 2 日的 3.32 美金 / 百萬英熱單位上漲至當月 14 日的 4.96 美金 / 百萬英熱單位，漲幅最高達到 50%，且至今維持在 4.5 美金 / 百萬英熱單位，為 2014 年以來最高水平。

除了天氣因素刺激需求端之外，天然氣的供應端也處於較緊張狀態，使得價格更加易漲難跌。

美國能源署（EIA）數據顯示，截至 11 月 30 日，全美天然氣庫存量降至 2991 億立方英尺，較一年前低了 704 億立方英尺，較五年均值低了 725 億立方英尺。

專注於能源和貴金屬衍生品的投資公司 Again Capital 此前指出，美國從 11 月 1 日進入冬季供暖期後，天然氣庫存量就異常低，上次在供暖期出現如此低庫存還要追溯到 2003 年。

諮詢公司 Wood Mackenzie 天然氣分析師 Gabe Harris 預計，如果寒冷天氣長期持續，那麼 2 月交割的天然氣期貨價格有望漲至 5 美元區域。

小麥

降雪天氣有利於冬小麥的生長。位於俄克拉荷馬州的環境監測站網路 Oklahoma Mesonet 的協調員 Wes Lee 表示，儘管美國天氣一點都不宜人，但到目前為止，它有利於俄克拉荷馬州的冬小麥長勢。

「往年，俄克拉荷馬州遭遇的乾旱狀況比現在嚴重。」Wes Lee 說，「多達 40%、50%、60% 的小麥種植面積遭受乾旱的情況往年並不罕見。而今年，目前處於旱情的小麥只有大約 2%、3% 左右。」

國際穀物理事會 (IGC) 年初發布表示，2018/19 年度全球小麥產量預計將出現六年來的首次減少。那將意味著小麥價格可能受益。

尚不清楚當前的嚴寒天氣對美國小麥主產區的影響究竟有多少。

截至上周五收盤，CBOT 指標性的 3 月軟紅冬麥價格上漲 15-3/4 美分，報每蒲式耳 5.31-1/4 美元，為五周半最高位。在合約升穿位於 50 日行動均線的阻力位後買盤加速。當周， 該合約價格累計上漲 3%，為四個月最大周度漲幅。

路透社當時援引一位分析師稱，周末前空頭回補活躍，再加上出口銷售良好，支持小麥價格走高。