鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-24 15:41

國際評等機構惠譽（Fitch Ratings）宣布，將台灣中油之外幣長期發行人違約評等（IDR）展望由「穩定」調整為「負向」，但同時確認其評等維持在「AA」。此次調整主因在於國際油價持續走高，但中油受限於國內能源價格穩定政策，無法充分轉嫁成本，導致利息保障倍數恢復至 4.0 倍以上仍具不確定性。若未來國際原油供需失衡持續，或增資案進度不如預期，中油恐面臨進一步評等行動。

根據惠譽報告顯示，中油身為台灣唯一的天然氣供應商及主要煉製油品供應者，肩負極強的政策戰略任務。雖然政府全資持有中油，使其信用評等與台灣主權評等（AA／穩定）掛鉤，但中油的獨立信用狀況（SCP）僅為「bb-」，顯示其自身財務結構受價格監管與高財務槓桿限制，與主權評等間存在 10 個級距的差距。

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惠譽指出，由於維持國內油品價格與供應穩定的政策角色，預期中油的煉製及銷售事業部門於 2026 年將面臨重大虧損。尤其在伊朗危機與原油價格高檔不下的環境下，成本轉嫁能力受到限制，預期相關事業部門的營運表現，須待國際局勢回穩、原油價格回落後才有望好轉。

相較之下，天然氣事業的表現則較為穩健。中油已於 2026 年 4 月將發電用戶天然氣售價調升超過 40%，加上 2025 年完成的液化天然氣（LNG）接收站擴建計畫，預計將支撐銷售量成長並維持利潤空間。

財務水準方面，中油信用指標預計於 2026 年惡化。惠譽預估其 EBITDA 利息保障倍數將從 2025 年的 2.6 倍下滑至 2026 年的 2.3 倍。儘管行政院長卓榮泰領導的政府團隊已規畫於 2027 年至 2030 年間提供 3500 億元增資方案，並由公股銀行提供 3000 億元專案融資，但該案仍須經立法院審議。