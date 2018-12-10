IMF首席經濟學家：美國經濟將「失速」

繼聯準會高官接連表態之後，又一次有權威發聲直指美國經濟增速放緩。這次的聲音來自國際貨幣基金組織（IMF）。

據金融時報報導，IMF 首席經濟學家莫里斯 · 奧布斯菲爾德（Maurice Obstfeld）在接受記者採訪時表示，他預計美國不會出現經濟衰退，但由於政府減稅增支效果消退的影響，美國經濟增長將在 2019 年至 2020 年有所放緩。

「在世界上的其他國家之中，似乎有一個氣球正在放氣，這些氣流會反過來影響到美國經濟。」奧布斯菲爾德預測。

奧布斯菲爾德將於今年年底從 IMF 退休，即將接任 IMF 首席經濟學家職位的是哈佛大學教授 Gita Gopinath。

美國經濟放緩的潛在因素

最近公布的美國 11 月非農就業數據顯示，非農就業人口增加 15.5 萬人，該數值遠低於預期，也大幅低於前值，時薪環比增速同樣低於預期。

儘管最近美國的就業市場相當火爆，但「小非農」、首次申請失業救濟人數等指標的疲軟顯示，即便是當前美國經濟表現最優秀的一面，也存在著不穩定的因素。而令人失望的非農數據進一步加深了悲觀情緒。

金融市場方面，美股自今年 10 月以來走出過山車一般的波動行情，美債利差的倒掛又「火上澆油」，進一步提高了經濟下行風險。

近日來，市場投資者對聯準會升息的預期急轉直下。

奧布斯菲爾德也認為，從聯準會官員近期的發言和市場的預期中可以看出，預期升息速度「將比我們前幾個月想象的更加溫和」。同時他也表示，目前的緊張局勢可能具有破壞性，但並不認為美國經濟會出現 20 世紀 30 年代那樣的大蕭條，仍然期待美國明年出現超出潛力的擴張。

全球經濟猶如正在放氣的氣球

除了美國經濟的內生因素外，奧布斯菲爾德認為全球經濟整體的放緩趨勢也是反作用於美國經濟的因素。

早在 11 月 IMF 就曾向世界發出警告稱，全球幾大主要經濟體的增速都在放緩，新興市場和發展中經濟體將在 2019 年承壓，2018 年和 2019 年的經濟增長將觸及周期的頂部。升息帶來的美元走強和貿易問題將不利於新興市場的增長。

OECD 也曾在 11 月下調未來三年內的全球經濟展望，預期全球 GDP 將較基準下跌 0.8%，其中美國將下跌 1% 以上。

此前公布的日本、德國、法國、義大利等國家的 11 月製造業 PMI 指數均呈現疲軟，最近公布的中國 PMI 指數及進出口數據也出現小幅的收縮。

亞洲正在出現的疲軟和歐洲遭遇的挫折顯示，全球經濟正在幾大主要經濟體的帶領下開始減速。

儘管聯準會的升息進程仍可能繼續，但對亞洲和歐洲經濟的擔憂情緒已經影響了聯準會的政策前景。今年以來，聯準會的升息方案已經逐步從基於明確指導的穩步升息政策轉變為更多地「依賴數據」來判斷升息步調。

「根據我們看到的數據，2020 年經濟增速的下行趨勢可能將比 2019 年更加尖銳，」奧布斯菲爾德稱，「但是，美國以外經濟體的疲軟可能更加戲劇性。」