〈華為CFO被捕〉稱加拿大「極其惡劣」 陸外交部要求立刻放人

中國外交部日前透過新聞稿表示，外交部副部長樂玉成已召見加拿大駐北京大使麥家廉，針對加國拘押華為公司負責人一事，提出交涉，要求立刻放人，並稱加國此舉「極其惡劣」。

加拿大上週應美國當局要求，以涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁為由，逮捕華為首席財務官孟晚舟。

孟晚舟上週五出席於溫哥華法庭召開的保釋聆訊，但法庭最終並未就能否交保做出決定，預計 12 月 10 日再開庭。

中國外交部日前於官網發布新聞稿，呼籲加國立刻放人，但文中並未直接提及「孟晚舟」，而是以「華為公司負責人」稱之。

新聞稿稱，樂玉成強調，加拿大以「應美方要求」為由，將在加拿大溫哥華轉機的中國公民拘押，嚴重侵犯中國公民的合法、正當權益，「於法不顧，於理不合，於情不容，性質極其惡劣。」

樂玉成說，加國應立即釋放被拘押人員，確實保障當事人的合法、正當權益，否則必將造成嚴重後果，「加方要為此承擔全部責任」。

市場擔憂，孟晚舟遭逮捕，恐使美中貿易爭端加劇，導致雙方談判更趨複雜。

華為上週發表公開信，回應孟晚舟遭逮捕一事，信中表示，近期美國對華為有很多指控，華為已多次澄清，「公司在全球開展業務，嚴格遵守所適用的法律法規。」

公開信指出，孟晚舟遭逮捕，公司獲得的相關資訊非常少，也不知道孟晚舟涉及哪些不當行為。

公開信強調，美國政府透過各種手段，對特定公司施壓，違背了自由經濟和公平競爭精神，但華為「不會因為美國政府的無理，而改變我們與全球供應鏈夥伴的合作關係。」