美股陷「混亂修正」 專家：若兩大風險有解 牛市至少再跑一年

上週美股創下 3 月以來，最糟單週表現，令投資人憂心不已；不過，投資專家稱，美股並未步入熊市，只是面臨「混亂修正」，若美中貿易爭端、聯準會 (Fed) 升息等 2 大風險有解，牛市至少可再維持 1 年。

上週五美股收低，道瓊指數收跌 558.72 點 (2.24%)，標普 500 指數收跌 2.33%，那斯達克指數收跌 3.05%。

Russell Investments 投資主管 Doug Gordon 在接受 CNBC 採訪時表示，雖然美股看似走入熊市，但他認為，「這比較像陷入混亂修正」，牛市還可走得更遠。

Gordon 研判，「混亂修正」會持續 2 至 4 個月，美中貿易戰 90 天「休兵期」結束，將成為關鍵時點。

Gordon 指出，外在風險難以預測，但目前美股所面臨的風險，「確實與貿易、關稅情勢的升級有關」。

Gordon 說，就算貿易戰獲得緩解，美股仍將面臨 Fed 升息帶來的不確定性，華爾街低估了未來 13 個月，Fed 可能升息的次數；他認為，2019 年，Fed 不會停止升息，恐進一步衝擊市場。

不過，Gordon 也強調，若上述 2 大風險獲得解決，美股牛市至少可再維持 1 年，投資人「必須保持耐性」。