對沖基金發出撤離令 全數撤出前只怕美股還有得跌

美股上周大跌，標普 500 指數單周跌幅達 4.5%，今年以來的漲幅全數吐出，對沖基金正撤離，不過由於先前持有部位仍高，美股似乎仍有下跌空間。

Sundial 資本研究總裁 Jason Goepfert 在報告中寫道，對沖基金仍大量持有美股，雖然持有標普 500 指數的風險部位已從 10 月初歷史高檔明顯回落，但仍然高於過去十年市場低迷期的平均水平。

對沖基金持有標普 500 指數的部位雖已下降，但仍偏高。(來源：Bloomberg)

Goepfert 指出，對沖基金正在逃離股市，但逃得還不夠快，他們的回報率仍與標普 500 指數的走勢呈現正相關，顯示儘管市場出現波動，但對沖基金並未大幅減少風險部位。

由於美國債券市場顯示投資人對經濟成長前景的擔憂加劇、中美貿易緊張局勢仍然存在，標普 500 指數上月跌幅 1.9%，目前距離 9 月高點跌幅更超過 10%。

儘管美股今年的表現可能是 2011 年以來最差，但希望提升績效的對沖基金對股市的偏好卻再次升溫，高盛編制的戶數據顯示，用來衡量市場風險偏好的指標總槓桿 (Gross Leverage) 上月底已從一年低點反彈；摩根大通的對沖基金客戶也在以今年以來最快的速度增持股票。

對於摩根大通策略師 Marko Kolanovic 等多頭分析師來說，已將對沖基金股票部位降低視為年終反彈的潛在催化劑。

Renaissance Macro Research 分析師 Jeff deGraaf 表示，對沖基金買進行為可以被視為投資人尚未放棄的跡象。通常，多頭不死，空頭不止，投資人棄械投降往往是市場展開反彈的條件之一。

Sundial 預期市場未來還會出現進一步的拋售，對沖基金的美股持倉要想回到過去十年的低點，風險部位須降至 30% 或更低，美股才會正式重啟牛市走勢。