「十月屠殺」陰影再現：12月的第一周又是美股的災難一周

上周，美股經歷了今年三月以來表現最差的一周。

在 12 月 3 日至 7 日的一周裡，美股三大指數的累計跌幅都超過了 4%。其中，標普 500 指數下跌 4.60% 至 2633.08 點，道瓊斯工業平均指數下跌 4.50% 至 24388.95 點，那斯達克指數下跌 4.93% 至 6969.25 點。

十月以來，在聯準會升息可能傷及經濟增長的擔憂之下，波動性開始席捲美股。10 月以來的 48 個交易日裡，標普 500 指數在其中的 21 個交易日中，當日收盤漲跌幅超過了 1%。

貿易形式的不確定性和利率走高，使得投資者對美國經濟放緩的顧慮越來越重，因此貿易方面的積極信號和拖累升息前景的經濟數據，都會刺激美股上漲。12 月 1 日周六，中美元首舉行會晤，討論了中美經貿問題並達成了共識，刺激美股周一大漲。而上周五的非農就業數據大幅不及預期，令低開的美股一度轉漲。

2017 年美股的風平浪靜已經成為歷史。「我們身處一個投資者只想把所有高位資產拋售的市場中 "，CFRA 投資策略師 Lindsey Bell 稱，「過去數周里，我們見到的漲跌波動都相當之極端。」

長債殖利率回落也是投資者規避風險的表現之一。資金在經濟增長前景不明的情況下湧入無風險資產，上周，10 年期美債殖利率從 2.99% 跌至 2.85%。

不僅是美股表現不佳，歐洲股市同樣萎靡不振。歐股上周連續三日大跌，周五方有小幅反彈，STOXX 600 指數當周累計下跌 3.29%。

「波動性高企，投資者也草木皆兵。對於歐洲市場來說，這是可怖的一周，今天（周五）的上漲也無法挽回此前的損失。」路透援引 CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 的觀點稱。

股指瘋狂來回波動、拋售潮一觸即發，基金經理的容錯空間越來越有限。他們甚至有點懷念市場宛如一潭死水的 2017，畢竟今年僅剩三個星期，而很多主動投資經理可能正在焦頭爛額地想辦法挽回損失。

剛剛回歸股市的對沖基金，在上周的大跌中受害慘重。觀望數月後，「聰明錢」總算回歸了股市，彭博援引高盛收集的客戶數據稱，截至 11 月 29 日，對沖基金的總槓桿率從一年低位，攀升了 2.5 個百分點至 234.5%。然而迎接他們的，卻是又一場大跌。