重卡訂單今年首次跳水 美國經濟觸頂先兆出現了嗎？

就在多家華爾街大型銀行紛紛提醒美國經濟增長將放緩之際，被視為美國國內貿易「晴雨表」的重型卡車的需求狀況也發出了警告。

華爾街日報援引行業數據提供商 ACT Research 的初步預估數據稱，美國專用於長途貨運的 8 級重型卡車的訂單在 11 月份出現了今年以來的首次年增率下降，年增率下滑 15%，環比大降 36%，至 27900 輛，為 14 個月以來最低水平。

這顯示出北美地區的卡車市場正在降溫。「重型卡車的需求達到了頂峰並將開始減弱，」ATC 副總裁 Steve Tam 表示。

在此之前，8 級重型卡車的訂單一度出現了歷史性的漲幅，連續 13 個月超過 3 萬輛。主要由於卡車司機嚴重短缺，造成運輸價格暴漲，繼而觸發運輸商對卡車的需求激增。

今年前 11 個月，美國新的卡車訂單總計達到 46.86 萬輛，年增率暴增 81%，這使得 Paccar Inc.、Navistar International Corp. 等卡車設備製造商以及引擎製造商 Cummins Inc. 產生了訂單積壓的現象，他們的訂單都排到了 2019 年。

但現在，火爆的市場開始降溫了，8 月 53040 輛訂單成了歷史最高記錄。Steve Tam 認為，市場需求放緩是不可避免的。

糟糕的是，8 級重型卡車需求放緩只是整體卡車市場降溫的一部分。根據在線貨運市場 DAT Solutions 的數據，廂式車、平板車和冷藏車的需求量在 11 月份的年增率降幅均達到兩位數。

貨運設備研究集團 FTR 副總裁 Don Ake 表示，10 月至 12 月通常是大型訂單的旺季，但隨著車隊削減訂單以應對貿易摩擦，傳統的季節性模式出現了轉變。

「儘管運費增長已經放緩，但我們並不認為現在是恐慌的時候。」加拿大蒙特利爾銀行（BMO）分析師 Joel Tiss 這樣表示。

按照 BMO 的觀點，觀察經濟狀況的其中一個至關重要的微觀指標就是訂單取消的情況。目前，滾動 12 個月期的訂單取消率略微低於 10%，而積壓訂單的取消率為 3.5%，小幅高於 2.4% 的歷史均值。

投資者當然注意到了卡車訂單的變動，他們在最近幾周拋售卡車相關股票，令其股價急劇下跌。

瑞銀（UBS）交通運輸行業的分析師們下調了卡車領頭羊 Knight-Swift、Werner Enterprises 以及卡車 - 鐵路聯運提供商 Hub Group 的評級，以此表達他們對貨運市場下滑的擔憂。