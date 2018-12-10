美經濟放緩徵兆？重型卡車訂單今年首度跳水 年增大跌15%

根據 ACT Research 初步預估數據，11 月美國 8 級重型卡車訂單較去年下滑 15%，出現今年首次的年增率下滑，同時也較前期大幅下降 36% 至 27900 輛，創下近 14 個月以來最低水平，顯示出北美地區的卡車市場正在降溫，也印證了先前華爾街眾家大型銀行發出的警告 ：美國經濟增長即將放緩。

在此之前，受到司機人力短缺造成運輸價格暴漲，卡車需求表現相當亮眼，8 級重型卡車訂單一度出現歷史性漲幅，連續 13 個月超過 3 萬輛。

今年前 11 個月，美國新卡車訂單甚至達到 46.86 萬輛，年增率暴增 81%，出現了訂單積壓的現象。

儘管如此，市場需求的放緩仍無法避免。ATC 副總裁 Steve Tam 表示，美國重型卡車的需求已達到頂峰，接下來將會逐步減弱。

整體市場降溫除受到 8 級重型卡車需求放緩影響外，根據貨運市場 DAT Solutions 數據顯示，其他車型像是廂型車、平板車，以及冷藏車的 11 月份需求表現也不樂觀，同比降幅均達到兩位數。

美國貨運市場研究公司 FTR 副總裁 Don Ake 表示，近期的貿易摩擦帶動車隊削減訂單，不然 10 月至 12 月通常是大型訂單旺季。

訂單取消的情況是觀察經濟狀況的重要指標，目前滾動 12 個月期的訂單取消率略低於 10%，積壓訂單取消率為 3.5%，小幅高於歷史平均值 2.4%，反映了卡車運輸公司對於未來市場前景的擔憂。

如此的擔憂也牽動投資者的情緒，造成近期卡車相關股票的拋售潮，瑞銀 (UBS) 交通運輸行業的分析師們也下調了卡車領頭羊 Knight-Swift、Werner Enterprises 以及卡車 - 鐵路聯運提供商 Hub Group 的評級，表達他們對於貨運市場下滑的擔憂。