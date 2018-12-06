〈華為CFO被捕〉貿易戰休兵說說而已？分析師：中國將之視為美方施壓

根據《彭博社》報導，加拿大應美國當局要求，以涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁為由，逮捕華為首席財務官孟晚舟，並將其引渡至美國；對此，分析師認為，中國會將此事，解讀為美國打算在貿易戰休兵期間持續施壓，「肯定會使談判複雜化」。

華為副董事長兼 CFO 孟晚舟，是華為創辦人任正非的女兒，身分相當敏感；中國外交部今 (6) 日表示，中方已向美加兩國表明嚴正立場，要求立即釋放孟晚舟。

任正非遭逮捕，中國極可能將之解讀為，美國對中國重要企業的打壓；控制風險諮詢公司 (Control Risks Group) 北亞主管 Andrew Gilholm 指出，此事無論時機或手法，都令人震驚，連公司內部電子郵件中，都出現「OMG」字眼，極為罕見。

對美國來說，華為所代表的，正是貿易威脅；華為的智慧手機出貨量，已超越蘋果，還放話要贏過三星，成為全球第一智慧手機公司；此外，華為 2018 年營收上看 1022 億美元，可能勝過波音公司，且在晶片、第五代無線技術 (5G) 等領域，表現出極大野心，令美國感到不安。

華府智庫 New America 網路媒體 DigiChina 編輯 Graham Webster 指出，作為開發技術的領導廠商，華為可讓中國，減少對歐美供應商的倚賴，這正是華為的重要之處。

前 CIA 中國分析師、美國前總統小布希資深亞洲顧問 Dennis Wilder 說，中國會將孟晚舟遭逮捕一事，解讀為美方打算在 90 天貿易戰休兵期間持續施壓，「肯定會使談判複雜化」。

Wilder 稱，美方傳達的訊息是，他們會設法遏止中國的間諜活動，「這是場新戰局」。

北京大學國際關係學院教授王勇則強調，談判是川普和華爾街所期待的，但對國家安全機構而言，無論川普怎麼想，他們對於達成貿易協議一事，毫無興趣。