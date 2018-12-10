明年3月Fed升息機率 高盛：低於50%

根據《彭博社》報導，投行高盛預估，聯準會 (Fed) 本月極可能再度升息，但 2019 年 3 月升息的機率，已降至 50% 以下。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在最新報告中寫道，美中貿易戰的 90 天「休兵期」，將於 3 月初結束，屆時市場恐出現動盪。

報告稱，Fed 於 12 月升息的機率，高達 9 成；但明年 3 月升息的機率，已低於 50%，主因在於，經濟數據有趨緩跡象。

Hatzius 等人原預期，2019 年，Fed 將升息 4 次

不過，Hatzius 也強調，即使在金融環境收緊的情況下，明年首季經濟成長，仍可維持在趨勢之上；假設 12 月如預期升息，聯邦基金利率亦將處於中性利率預測區間底端；這些情況顯示，明年 3 月，Fed 還是有可能升息。

Hatzius 認為，雖然有點曲折，但 Fed 官員終將走上貨幣政策正常化的道路。

Fed 11 月會議記錄顯示，多數決策官員認為，「可能很快」會需要再次升息，強化了 12 月升息的預期。

會議記錄稱，與會官員認為，未來聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會後聲明的措辭，可能需要修改，尤其是委員會對「進一步逐步升息」預期的措辭。

Fed 於 9 月提出的中性利率預估區間，為 2.5% 至 3.5%；9 月升息後，聯邦資金目標利率區間，來到 2.0% 至 2.25%，接近中性利率預估範圍。