非農就業報告發布後 Fed 官員放出第一槍：聯準會可能暫緩 12 月的升息

美國週五 (7 日) 11 月非農就業報告出爐，就業人口和薪資增幅皆遜於預期，說明經濟活動有所放緩；聖路易 Fed 分行總裁布拉德 (James Bullard) 週五 (7 日) 週五表示，由於殖利率曲線反轉，聯準會可能會考慮暫緩外界普遍預期的 12 月升息。

2015 年開始升息循環以來，聯準會已進行 8 次升息，市場皆預料 12 月將再次升息。《路透社》報導，聖路易 Fed 分行總裁布拉德，也是第一個 Fed 官員建議推遲 12 月升息，他稱：「目前的政策利率水平是正確的。」

聖路易 Fed 分行總裁布拉德 (James Bullard)。(圖：AFP)

殖利率曲線在本週一 (3 日) 出現部分反轉，即短期 2 年期公債殖利率超過長期 5 年期公債殖利率。儘管殖利率反轉與 GDP 下滑間的時差在幾十年內變化很大，但「倒掛」殖利率曲線通常被認為是經濟衰退的訊號。

截至美東時間週五 (7 日) 下午時段，2 年期公債殖利率下跌至 2.725%，而 5 年期公債殖利率為 2.718% 發生反轉。

布拉德可能開始說服聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的其他成員，在未來幾個月可能需要採取更加謹慎的緊縮措施，市場人士認為聯準會將在 12 月份上調隔夜利率的可能性為 76.6%。

聯準會主席鮑爾 10 月初評論利率距離中性水平還有「一段距離」，上週三 (28 日) 改口利率剛好略低於中性水平，短短一個月言論就出現明顯差別。

由於聯準會目前採以「經濟數據」為主要升息考量依據，也讓未來推遲升息步調的可能性增加。由於最近幾個月通膨減弱、油價暴跌，Fed 防止經濟過熱的升息緊迫感已經消退，原定明年升息的計畫不確定性大增，未來幾週經濟和市場的表現成為關鍵。

美國週五 (7 日) 11 月非農就業報告出爐，就業人口和薪資增幅皆遜於預期，說明經濟活動有所放緩。非農就業人口新增 15.5 萬人，11 月平均時薪月增 0.2%，美國 11 月失業率保持在近 17 年 來最低水平。

洛杉磯 SS Economics 首席經濟學家 Sung Won Sohn 表示：「面對金融市場的波動和通膨疲軟，2019 年的前景不確定，如果就業增幅繼續放緩，聯準會將暫停升息一段時間以更好地解決經濟問題。」

聯準會官員們近期受訪皆表示，隨著今年調高的基準利率，Fed 已經越來越不確定明年將何時升息或加碼幾次，如今連 12 月升息也出現可能變數，市場正密切關注中。