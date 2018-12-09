陶冬：美就業溫和放緩 英脫歐壯烈撞牆

瑞士信貸私人銀行大中華區副董事長陶冬，於個人部落格撰文表示，美國十一月新增就業人數，低過近年的趨勢數值，不過在增長擴張週期的尾部，這仍是一個不俗的成績，以下為部落格全文：

市場預計聯準會 (Fed) 將放慢升息步伐，不過上周全球股市被貿易糾紛和增長放緩的陰霾所籠罩，資金去風險意欲日增，美國股市大起大落，呈出一波今年三月以來最差的單周走勢，科技股首當其衝。

上週六中美領導人在 G20 會議上承諾暫緩推出新的貿易制裁措施，隨後美國高官便先後放出狠話，逼迫中方作出大幅的讓步。更有甚者，一名中國科技企業高管在加拿大被拘留，可能被引渡到美國受審，中美之間的角力突破貿易範疇，全球市場為之震動，資金走避風險，離股趨債。

上周的第二個大故事在債市，市場消化了 Fed 高官的言論之後，判定美國的升息週期放緩，甚至明年可能終止，十年期利率在一周內下挫 15.7 點，兩年期下挫 9.6 點，這種國債利率下降方式比較罕見；同時，5 年期與 2 年期國債利率出現倒懸，10 年期與 2 年期國債利率差創下新低，部分投資者擔心這是經濟衰退的前兆。

OPEC + 達成減產協定，每天削減產量 120 萬桶（OPEC 消化三分之二，非 OPEC 盟友三分之一），油價週四暴漲但隨後回落。最後，德國基社盟選出新的黨鞭，梅克爾主導德國乃至歐盟的時代進入尾聲，歐元偏弱。黃金走強，比特幣暴跌。

美國十一月非農就業人數增加 155K，vs 預測中位數 198K 及上期 237K，失業率維持 3.7% 水準，時薪增長 0.2%，vs 預測中位數 0.3%。新增就業人數低過近年的趨勢數值，不過在增長擴張週期的尾部，這仍是一個不俗的成績。

時薪增長月增率有放緩，年增率則維持 3.1% 的水準，由於基數效應，12 月時薪年增應該減速。製造業的就業增長快過服務業，不過整體就業市場仍處在需求大過供應的局面。三個月的平均新增就業機會放緩到 170K。這組數位在完全就業的狀態下應該說算好的，但是相比於今年的其它數字則偏弱。有必要多觀察一兩個月的情況，非農數位大幅修正也經常出現，當然這組數字對聯儲決策者還是有影響的。

前 Fed 主席伯南克在與筆者的一次私人飯局中提到，如果非農就業回落到 150K 以下，公開市場委員會就有空間停止升息。目前距離 150K 尚有差距，而且數字並不穩定，一切言之尚早，但是暫停加息已經不是不可想像的了。本月升息之後，相信美國利率政策要取決於最新資料，預先設定利率目標的日子差不多結束了。相信 Fed 還會循著溫和升息的思路前行，不過筆者將明年的升息次數由三次調回兩次。

上星期四，德國執政黨基民聯選舉出新的領袖，引領德國政壇 15 載並主導處理歐洲債務危機的德國總理梅克爾退下 CDU 領導崗位，戰後最後一位推崇自由價值為執政理念的政治家結束其職業生涯的倒計時開始跳表。

梅克爾的首選接班人 AKK 成功上位，繼承梅克爾的衣缽，會維持 CDU 中間偏右的政治立場，但是她沒有梅克爾的強勢，也沒有梅克爾的堅定價值觀，在黨內外強敵環伺的逆境中如何贏得選民的心、把持溫和的立場、領導人心渙散的歐盟，挑戰十分艱巨。少了梅克爾，歐洲的路更加難行。

醜媳婦終要見公婆，英國議會訂於本週二審議表決首相特蕾莎 - 梅伊的脫歐計畫，預計會大比數否決現有的和歐盟約定的談判結果。自從梅伊過早啟動里斯本 50 條款和輕率提早舉行大選，她的政治命運就已經決定了。英國走到這一步，不能全怪梅伊。她的前任卡麥隆為了贏取大選，承諾舉行公投，疑歐派詹森們在根本不了解脫歐的經濟成本之下，推動脫歐浪潮，是這場災難的罪魁禍首。

梅伊本身是這場錯誤計算的受益者，無意中成為英國第二位女首相。可惜她無法把握機會，在脫歐方向上左右搖擺兩邊不討好，花在內耗上的時間遠遠多過談判的時間。如果國會否決脫歐方案，英國離硬脫歐又近了一大步，但是目前未必已到山窮水盡的局面，無論英國還是歐洲都可能有 plan B，或進行第二次公投，或走挪威 + 之路，當然前提是延後脫歐觸發點，另作計議。

本周焦點，英國議會星期二的脫歐投票，估計不獲通過。歐洲央行有例會，利率不會有變，注意長期流動性安排（TLTROs）是否有變，另外明年的預測應該會被下方修正。最後留意美國的 CPI 和零售資料。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。