11月就業報告公布 Fed明年升息行動 必須謹慎

經濟學家週五說，11 月就業報告雖較預期疲弱，却足以促使聯準會 (Fed) 於本月稍後升息，但 2019 年，央行必須審慎，減緩升息速度。

自 2016 年底以來，Fed 一直是以每季一次的速度，採取升息行動。但經濟學家預期，2019 年僅會升息二次。11 月就業報告將使得 Fed 官員，對升息態度謹慎。

週四，達拉斯 Fed 銀行總裁 Robert Kaplan 說，他希望見到 Fed 對升息變得更具有耐心。

野村證券公司分析師亞歷山大 (Lewis Alexander) 說，市場認為 Fed 若停止升息，將是緊縮週期的結束。但 Fed 官員認為他們有減緩升息速度的選項。

自夏季末於 Jackson Hole 舉行的 Fed 年會後，Fed 主席鮑爾便強調，央行已由穩定速度升息，轉換為較不可預期的速度。鮑爾形容 Fed 就像處在一間黑暗屋子裡，行動必須小心翼翼。

亞歷山大說，市場充滿不確定性。Fed 已接近需要改變的時候了，未來，Fed 必須視情況反應，預期明年將僅升息二次。

分析師說，11 月就業報告本身並不足以改變大局。就業成長雖減緩，但仍強勁至足以壓低失業率。未來升息與否，Fed 將採取謹慎態度。