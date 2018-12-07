今年最後一份非農報告即將出爐！投資者都在關注什麼？

儘管在之前發布的報告中，經濟學家和投資銀行對美國的經濟前景並不看好，但各方都不約而同地表示，美國的就業市場非常強勁。

周五（12 月 7 日）美國將公布 11 月非農就業數據，這也是 2018 年的最後一次非農數據。在市場對聯準會下一步的升息路徑感到擔憂的時刻，這一次數據顯得尤為重要。

前兩個月颶風帶來的影響已經逐漸平息，美國工人重返工作崗位，此前 10 月份的非農就業數據實現了超預期的大增長，環比上升一倍有餘。而在 11 月里，感恩節購物旺季又是一個較大的加持因素，零售等相關行業的就業可能受到提振。因此，市場預計本次非農數據將繼續樂觀。

「就業不會從高處跌落，我們預計還會看到非常不錯的工資增長，就業市場仍然非常強勁，儘管總體經濟增長可能開始出現放緩的跡象，但這不會體現在本周五的數據中。」彭博社援引美西銀行首席經濟學家 Scott Anderson 稱。

就業數據預期仍在高位

據彭博社報導，經濟學家對 11 月非農就業變動預期值的中位數為 19.8 萬人，儘管低於 10 月的 25 萬人，但仍然遠超過去兩年的平均水平。經濟學家還預期，平均時薪將連續第二個月實現年增率 3.1% 的高增長，失業率繼續維持前值 3.7%，同時也是十年來的低點。

一方面，受感恩節消費旺季的推動，零售等行業招募大量人手，或顯著提振季節性工人就業數據。職業介紹公司 Challenger，Gray＆Christmas Inc. 稱，美國消費者信心指數仍在歷史高點，本季度美國企業所僱傭的季節性工人已達破紀錄的 70.4 萬人，預計 2018 年第四季的季節性招聘是近七年以來的最高數據。

另一方面，電商巨頭亞馬遜在 11 月初將最低薪酬上調至每小時 15 美元，為其他公司施加了跟隨加薪的壓力。此舉進一步加劇了公司在購物季期間對季節性雇員的競爭。

此前聯準會主席鮑威爾釋放鴿派信號曾引起市場激烈討論，暫停升息的預期在市場占上風，而一個超好的就業數據很可能扭轉這種預期。

荷蘭國際集團（ING）分析認為，如果此次非農數據的確如市場所猜測的一樣好，那麼緊張的就業市場和上漲的工資將為美國帶來通膨壓力，確保聯準會將在 12 月 19 日的議息會議上再度升息，並且 2019 年的升息前景也十分樂觀。

相反，如果非農數據不及預期，那麼市場上關於聯準會暫停升息的呼聲或將越來越高。

2019 前景還未明朗

雖然市場普遍對 2018 年最後一次非農數據十分看好，但昨日公布的「小非農」ADP 就業數據不及預期，加之仍存在著一些可能影響結果的不穩定因素，使本次非農數據更加值得關注。

12 月 6 日，有「小非農」之稱的美國 11 月 ADP 就業數據公布。11 月 ADP 就業人數增加 17.9 萬人，創 3 個月新低，不及預期值 19.5 萬人，前值為 22.7 萬人，同時也低於此前 20.3 萬的月度平均水平。

ADP 研究機構副主席 Yildirmaz 表示，儘管勞動力市場表現良好，但是就業增長略有放緩。

而穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 也認為，雖然就業增長強勁，但就業增長可能已經達到頂峰，本月的 ADP 就業報告沒有受到重大自然災害的影響，表明潛在的新增就業機會正在放緩。由於勞動力市場非常緊張且職位空缺保持創紀錄高位，企業增加就業崗位的難度將越來越大。

此外，自 10 月超好的非農數據發布至今，美國首度申請失業救濟人數已連續四周出現超出市場預期的增長，這一數據為接下來 11 月的非農數據注入了不確定性。

同時，9 月美國 JOLTS 職位空缺人數也出現了四個月以來的首度下滑。JOLTS 是前聯準會主席葉倫高度關注的勞動力市場指標，該數據的越下滑越說明勞動力市場趨於飽和，就業市場可能出現冷卻的跡象。10 月的 JOLTS 數據也即將在下周公布。

油價的暴跌和美國樓市的降溫對能源和建築等行業來說，都可能是干擾就業形勢的重要因素。

機構觀點：就業增長步伐或放緩

高盛認為，受冬季風暴的拖累，再加上首次申請失業救濟人數不斷上升和金融環境趨緊，就業增長的潛在步伐可能也有所放緩。高盛預計 11 月非農就業人口增加 18.5 萬，低於市場平均預期。

富國銀行的經濟學家 Sam Bullard 表示，潛在的就業增長仍然強勁，並預計 11 月非農就業將增加 20 萬人。他指出，近幾個月來工資水平持續穩步上升，預計 11 月平均時薪將增長 0.3%。如果實現，這將使年增長率達到 3.2%，是近十年來最快的年增長率。

法興銀行美國資深經濟學家 Omair Sharif 表示，11 月份就業的強勁來源可能是零售行業，並認為該行業的職位空缺較上年同期大幅增加。他預計，11 月非農就業人口將增加 23 萬人，平均時薪環比將增長 0.3%，年增率增長 3.2%。

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 預計，11 月將新增 18.5 萬個非農就業崗位。她表示，就業崗位將出現穩健增長，但與 10 月份的數據相比將出現環比下降。她還預測，11 月份平均時薪增長 0.2%，年增率增長 3.1%。

道明證券（TD Securities）的策略師 Michael Hanson 認為，11 月非農就業報告在整體上將趨於強勢，預計就業人口將達到 21.5 萬人。他表示，就業增長可能會回歸趨勢並保持強勁，與就業調查顯示的彈性保持一致。他預計，11 月時薪環比將增長 0.3%，年增率增長 3.2%，這得益於亞馬遜公司最近的加薪。