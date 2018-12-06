凈利潤環比大降近三成、MAU環比增速近三年來新低 陌陌盤前大跌近13%！

2018 年 12 月 6 日，近期剛被做空的陌陌公布了截至 2018 年 9 月 30 日的第第三季（Q3）未經審計財報。

由於第三季陌陌凈利潤環比大跌超 27%，營收增速創六個季度來最低，MAU 年增率增速則創近三年來新低，周四盤前，陌陌大跌近 13%。

整體來看，Q3 公司營收略超預期，但是環比增速僅為 8.4%，為最近六個季度中最低。同時成本擴張導致營業利潤率大幅下滑至 17.6%，總營業支出環比增 19.7%，處於最近五個季度中較高水平。根據公司業績指引，Q4 公司預計營業收入區間為 [36.55,37.55] 億人民幣，環比增長[0%，3%]，剔除 Q3Phanta City 節目收入影響後，環比增長[4%，7%]。

陌陌平台 MAU（月活用戶數）年增率增 17.1% 至 1.105 億，但環比增速 2.3% 創 2016 年 Q1 以來新低。整體付費用戶數則年增率大增 71.23%，環比增 12.4%，其中探探付費用戶環比增 16.1% 至 360 萬，探探 App 月度獨立設備數逐月提升，成為營收的主要增長點。

從環比數據來看，探探（2018 年 Q2 並表）雖為公司帶來了增量用戶和增量收入，但是對公司整體營收和 MAU 環比增速改善不明顯，同時 Q2 和 Q3 營業利潤率的大幅下滑，可能是業務發展出現瓶頸，不得不加大投入推動營收增長，而主要投向可能是探探或是 Phanta City 節目的推廣。

Q3 核心財務指標如下：

營收為 5.36 億美元，超出此前市場預期的 5.33 億美元，年增率增 51%，不過環比增速僅為 8.4%；

歸屬於陌陌凈利潤為 0.85 億美元，較去年同期的 0.79 億美元增長 7.71%，但環比增速為負 27.5%；

非美國通用會計準則（Non-GAAP）準則下：歸屬於陌陌凈利潤為 1.14 億美元，年增率增長 22%；

調整後每 ADS 盈利 0.39 美元，去年同期為 0.38 美元；

Non-GAAP 準則下，調整後每 ADS 盈利 0.53 美元，市場預期 0.53 美元。

核心營運數據如下：

2018 年 9 月，陌陌平台整體 MAU（月活用戶數）達 1.105 億，較上年同期的 0.94 億人上漲 17.1%，但環比增速由上個季度的 4.5% 降至 2.3%。

包含直播、增值服務、探探在內的整體付費用戶（去重後數據）為 12.5 百萬，年增率增長 71.23%，環比增長 12.4%。其中探探付費用戶為 3.6 百萬（Q2 為 3.1 百萬）。

艾瑞諮詢數據顯示，陌陌 App 月度獨立設備數呈下降趨勢，但仍維持在 7000 萬台以上，探探 App 月度獨立設備數則逐月提升，9 月份達到 3806 萬台。

陌陌在三季報披露前夕利空不斷，除被曝 3000 萬條用戶數據遭泄露、在暗網低價出售之外，12 月 4 日陌陌又傳出被美國投資諮詢機構沽空的消息，被指 40% 營收可能是「洗」出來的，導致公司股價 12 月 4 日收跌 4.2%。

以下為 Q3 財報詳細點評：

營收保持高增速，凈利潤增速卻大幅下滑

2018 年 Q3，陌陌營收年增率增 51% 至 5.36 億美元，環比增速為 8.4%，年增率增速和環比增速均較 Q2 下滑。凈利潤年增率增速大幅下降至個位數 7.9%，而 2018 年 Q1、Q2 公司凈利潤年增率增速分別為 59.4%、93.9%，凈利潤環比增速 - 27.5%，Q2 環比增速為 - 9.3%。

來源：公司公告，見聞整理

來源：公司公告，見聞整理

增值業務年增率大增 221%，探探功不可沒

2018 年 Q3，陌陌增值業務（包括會員訂閱以及虛擬禮物）收入年增率大增 221% 至 0.84 億美元，延續了高增長態勢。收入占比最大的直播服務收入為 4.07 億美元，年增率增速為 34%，年增率增速已連續三個季度下滑，環比增速則首次由正轉為負 1%（自 2016 年 Q1 以來）。

公司增值業務的高增長，其中重要的推動因素就是年初高價收購的探探表現優異，該應用的會員收入於 Q2 納入。

公司的行動營銷、行動遊戲收入表現不佳，分別獲得 1%、49% 的負增長。

來源：公司公告，見聞整理

成本大幅擴張，毛利率繼續下降

2018 年 Q3，陌陌營業總支出達到 4.42 億美元，年增率增加 66%，高於 51% 的營收增速，顯示公司在加大投入推動營收增長，造成公司毛利率水平降至 44.3%，營業利潤率由 Q2 的 28.4% 大幅降至 17.6%。

來源：公司公告，見聞整理

根據公司公告，營業總成本的增加主要是由於由於以下原因造成：1）與影音直播主播和虛擬禮品接受者的營收分成增長；2）為了提升品牌認知度，吸引用戶，推廣影音直播服務而帶來的營銷和推廣費用增長；3）人員相關費用的增長，包括股票薪酬費用等；4）由於陌陌平台提供越來越多的功能，與基礎設施相關的支出，例如短信服務費用、帶寬成本和服務器折舊成本的增長；5）由於通過支付渠道收取的現金量增長，支付渠道費用也出現增長。

具體來看，營業成本主要是與影音直播主播和虛擬禮品接受者的營收分成。營業成本 Q3 的年增率增速為 67.7%，為近 7 個季度最低，但 ，但仍高於營收增速，環比增速為 10.7%，相較於 2018 年 Q1 的 4.7% 大幅提高；從毛利率水平來看，自 2016 年 Q1 以來一直處於下降趨勢，自 Q2 探探並表後，毛利率便再降了一個台階，處於 45% 左右的水平。

來源：公司公告，見聞整理

營運成本中，公司研發費用、管理費用占營收比略有增長，但是銷售費用年增率增 43.4% 至 0.83 億美元，環比增，占營收比由 Q2 的 11% 擴張至 15.4%。Q3 整體營運成本環比增速達到 44.2%，創近五個季度新高，而這恰恰是探探並進來以後發生的。

其中增加較多的銷售費用也可能是用於宣傳 Phanta City 節目、推動探探的發展，因為歸屬於銷售費用的股權激勵費用並未大幅提高。

來源：公司公告，見聞整理

其中在股權激勵方面，2018 年 Q3 支出為 2497.4 萬美元，去年同期為 1466.4 萬美元，年增率增 70.3%。不過分攤至營銷人員的股權激勵費用由 2017 年 Q3 的 349.2 萬美元提高至 2018 年 Q3 的 643 萬美元，也不是影響銷售費用大幅提升的核心因素。

2018 年 Q3 公司無形資產攤銷金額為 572 萬美元，這個數字在 2017 年 Q3、2018 年 Q2 分別為 26.9 萬、206.1 萬美元，由此來看，2018 年 Q3 公司無形資產攤銷金額年增率增 2026%，環比增 177.5%。剔除 Q3 無形資產攤銷影響後，營業利潤率為 18.7%，由此可見這並不是影響營業利潤率下滑的主要原因。

來源：公司公告

來源：公司公告，見聞整理

探探月度獨立設備數維持增長趨勢

2018 年 Q3，陌陌平台月度活躍用戶數（MAU）繼續保持增長態勢，年增率增 17.1% 至 1.105 億，Arpu 值繼續提升至 4.9 美元，自 2016 年 Q1 以來已連續 11 個季度提升。

從艾瑞披露的月度獨立設備數來看，陌陌和探探 App 均維持高位，不過 Q3 陌陌 App 是逐月下降，而探探 App 則是逐月上升。

來源：公司公告，見聞整理

來源：公司公告，見聞整理

來源：艾瑞諮詢，見聞整理

來源：艾瑞諮詢，見聞整理

陌陌同時公告，將於財報公布後舉行財報會議，時間定於美東時間 2018 年 12 月 6 日早 8 點（北京時間 2018 年 12 月 6 日晚 9 點）。