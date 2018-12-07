美股盤中─道瓊大跌780點 二天合計狂跌逾1500點

美國股市週四大幅下跌，道瓊一度大跌達 780 點，二天合計狂跌了逾 1500 點。中美貿易緊張持續，且擔憂全球經濟可能減緩，使得投資人謹慎。

台北時間 00:52

道瓊工業平均指數下跌 595.69 點或 2.38% 至 24431.38。

Nasdaq 指數下跌 95.58 點或 1.40% 至 7062.84。

S&P 500 指數下跌 55.36 點或 2.01% 至 2644.70。

週三，消息指出華為財務長孟晚舟在溫哥華遭加拿大當局逮捕，可能引渡至美國，貿易擔憂因而升高。此一逮捕事件降低了中美達成永久貿易協定的可能性。

孟晚舟遭逮捕消息，就發生在川普與習近平同意延後對對方商品加徵關稅之後。股市於週一上漲後，因川普政府對貿易協定細節的說法不一，再度受到壓力。

逮捕消息使得美國指數期貨於夜間交易中，走勢震盪。由於大幅下挫，且成交量放大，交易一度暫停。

分析師說，在新的消息出現之前，投資人仍將謹慎。

擔憂經濟成長可能減緩，亦壓低了股市。週一，3 年期債券殖利率高過 5 年期債券殖利率，形成殖利率曲線反轉，被視為是經濟衰退的訊號。但通常，經濟衰退要在幾年之後才會出現，等到 2 年期債券殖利率高過 10 年期債券殖利率，經濟衰退才會明顯。

大型銀行股，如摩根大通，花旗與美國銀行，股價均下跌。

分析師說，長期債券殖利率下降，顯示投資人規避風險。市場反應已接近恐慌性賣壓。

週三，美國股市休市，悼念美國前總統老布希過世。週二，道瓊亦狂跌 799 點。

蘋果股價下跌 3.5%，UBS 銀行發布報告指出，預期 iPhone 購買意願已降至五年來最低。該銀行將蘋果的 12 個月股價目標由 225 美元調降至 210 美元。

